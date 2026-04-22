CSIF urge a negociar los complementos autonómicos tras el "avance" del decreto de personal docente de la UEx

El sindicato CSIF valora positivamente la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta en funciones, del decreto que regula la carrera del personal docente e investigador (PDI) contratado en régimen laboral de la Universidad de Extremadura (UEx), al considerar que supone un "avance importante" en las condiciones laborales del colectivo. No obstante, reclama iniciar "cuanto antes" la negociación de los complementos autonómicos.

La organización sindical destaca que esta normativa permite que un "número significativo" de docentes universitarios vea mejoradas sus condiciones laborales, con el reconocimiento, por primera vez, de los complementos de docencia e investigación, hasta ahora reservados al personal funcionario, junto a un "incremento relevante" de la financiación anual.

Mejora de condiciones y regulación de la carrera docente

El decreto también incluye la regulación de la carrera docente del profesorado vinculado a Ciencias de la Salud, lo que, según CSIF, contribuye a ordenar y reconocer la labor del personal sanitario que compatibiliza la actividad asistencial con la docencia universitaria.

A pesar de esta valoración positiva, el sindicato señala que la aprobación de este decreto llega con un "retraso considerable" respecto a los plazos previstos tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, lo que genera durante este tiempo una "situación de desigualdad y falta de reconocimiento" para el PDI laboral de la UEx.

En este sentido, CSIF recuerda que ha reclamado de forma reiterada una tramitación con "mayor celeridad", para evitar demoras que afectan directamente a las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

Pendiente de publicación y nuevas negociaciones

El sindicato reconoce, en todo caso, el trabajo de la Administración autonómica para sacar adelante el decreto, "pese a las dificultades y complejidades inherentes a su tramitación", y espera que se agilice su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para que sus efectos se apliquen "a la mayor brevedad posible".

Por otro lado, CSIF recuerda que solicitó formalmente hace meses a la Consejería, al Rectorado y al Consejo Social de la UEx la apertura de la negociación de los complementos autonómicos para todo el PDI.

"Entendemos que, dado este paso, se dan ahora las condiciones para abordar dicha negociación sin más demora", subraya el sindicato, que reafirma su compromiso de seguir defendiendo "una plena equiparación, una carrera profesional clara y unas condiciones laborales dignas" para todo el colectivo.

En esta línea, CSIF asegura que continuará trabajando "con firmeza y responsabilidad" en defensa de los intereses del PDI de la Universidad de Extremadura.