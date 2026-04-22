En directo | Segunda sesión de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

Tras la intervención de María Guardiola, los grupos parlamentarios tendrán otro turno de réplica de 10 minutos cada uno, a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Una vez concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox. La semana pasada se anunció un acuerdo de gobierno de coalición entre el PP y Vox en la comunidad, y que consta de 61 puntos y 74 medidas.

Según este acuerdo, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico ( Ángel Pelayo Gordillo).