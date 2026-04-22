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Pleno en la Asamblea

En directo | Segunda sesión de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

Segunda jornada del pleno de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

En directo | Retransmisión de pleno de investidura de María Guardiola / El Periódico Extremadura

Carmen Hidalgo Sancho

Rocío Entonado Arias

María Guardiola afronto este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que la convierte este miércoles en presidenta de la Junta tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La segunda sesión se inicia a las 9.30 horas con la intervención de los grupos políticos.

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