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En directo | Segunda sesión de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura
Segunda jornada del pleno de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura
María Guardiola afronto este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que la convierte este miércoles en presidenta de la Junta tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La segunda sesión se inicia a las 9.30 horas con la intervención de los grupos políticos.
Lola Luceño Barrantes
Tras la intervención de María Guardiola, los grupos parlamentarios tendrán otro turno de réplica de 10 minutos cada uno, a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, por un tiempo máximo de 20 minutos.
Una vez concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox. La semana pasada se anunció un acuerdo de gobierno de coalición entre el PP y Vox en la comunidad, y que consta de 61 puntos y 74 medidas.
Según este acuerdo, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico ( Ángel Pelayo Gordillo).
Lola Luceño Barrantes
La intervención de los grupos
A las 9.30 horas arranca la segunda sesión del pleno de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura, con las intervenciones de los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, Vox, Unidas por Extremadura y Partido Popular, por este orden) y la votación.
Los cuatro grupos tendrán un tiempo de 30 minutos cada uno. La candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, sin límite de tiempo. Es previsible que adopte el mismo formato que en la investidura de marzo, cuando respondió a todos en una réplica final conjunta.
El debate se retomará mañana a las 9.30 horas
Manuel Naharro levanta la sesión: el debate continuará a las 9.30 de mañana. Gracias por habernos acompañado.
Aplausos para Guardiola
Los diputados de la bancada del PP se ponen en pie para aplaudir a su candidata, y también los diputados de Vox aplauden, aunque sentados en los escaños.
A la oposición: "Han querido convertir este acuerdo en una anomalía"
Se dirige ahora a los partidos de la oposición. "Tienen un problema muy serio con la realidad. Cuando los hechos no les dan la razón, lo niegan todo. Y lo que hemos vivido en estas semanas es un ejemplo perfecto de ello".
"Han querido convertir este acuerdo en una anomalía. Han dramatizado. Han agitado. Han intentado tapar sus propias vergüenzas señalando las decisiones legítimas que estamos tomando los demás".
"Cuando no hay argumentos, solo les queda el ruido y el fango. Cuando no tienen propuestas, buscan un enemigo. Y cuando pierden las elecciones, actúan como si las hubieras ganado o como si pudieran ser una alternativa".
"Ustedes no son árbitros de la democracia. Bajen de ese púlpito y trabajen con nosotros por el bien de esta región".
La presidenta en funciones se centra ahora en el contexto político nacional, que exige "más fuerza y valentía que nunca". "España atraviesa un momento de deterioro institucional muy serio. El presidente del Gobierno ha hecho de la supervivencia política su única brújula, y ha convertido las cesiones al separatismo en una moneda de cambio habitual".
"Y mientras se sienta y negocia con quienes estarían encantados de trocear este país, mira hacia otro lado cuando Extremadura llama a la puerta para ser atendida en sus reivindicaciones. ¿Acaso no son urgentes las necesidades de los extremeños? ¿Acaso somos ciudadanos de segunda? Esta tierra clama justicia y no vamos a seguir esperando callados. Eso se acabó", afirma Guardiola ante los aplausos de la bancada del PP.
"El modelo que propone el Gobierno de Sánchez es que haya más dinero, sí. Pero no para los extremeños. Reparte 21.000 millones entre quienes más presionan y más amenazan. Y a los extremeños… ni un euro más".
Guardiola defiende el pasado glorioso de España y Extremadura:
"Extremadura no tiene nada de lo que avergonzarse y España no tiene nada de lo que pedir perdón. No podemos juzgar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. América no fue una colonia sometida: fue parte de una Corona compartida, de un encuentro entre mundos que alumbró una de las culturas más ricas y diversas de la historia de la humanidad".
"La leyenda negra no es historia. Es un relato interesado, construido para desprestigiar nuestro pasado y para debilitar nuestro presente. Y desde Extremadura no vamos a aceptarla".
"Vamos a reivindicar lo que somos y lo que hemos dado al mundo. Sí, señorías. Extremadura. Dio cultura, lengua y patrimonio. Eso no es motivo de vergüenza. Es motivo de orgullo. Y vamos a decir alto y claro: estamos orgullosos de nuestra historia. Orgullosos de ser extremeños".
Sonoro aplauso de la bancada popular ante estas palabras, que los diputados de Vox siguen atendos desde sus escaños, como todo el discurso.
Los diputados de Unidas por Extremadura escuchan sorprendidos a la presidenta en funciones. Nerea Fernández, de IU, niega con la cabeza.
Guardiola también anuncia la aprobación de un Protocolo de actuación en violencia contra las mujeres en Atención Primaria, "porque la consulta médica puede ser el primer lugar donde una mujer pide ayuda". También se pondrá en marcha un Plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas. Además, se creará el distintivo Marca de Excelencia en Igualdad, para reconocer y promover a las empresas que apuestan por la igualdad real entre mujeres y hombres. Porque en la sociedad civil, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en las empresas y negocios, hay muchos extremeños concienciados con la igualdad, y hay que reconocérselo. A todo lo anterior vamos a sumar otra medida importante: la ampliación de las ayudas a la conciliación y la corresponsabilidad, dirigidas prioritariamente a familias monomarentales y monoparentales".
"Hay quienes hablan de feminismo sólo detrás de las pancartas"
La presidenta en funciones retoma ahora la polémica en torno a la igualdad, uno de los mayores choques con Vox durante las negociaciones para formar gobierno. "Una región con futuro exige también que seamos capaces de hacer políticas justas. Justas con las mujeres. Con quienes durante demasiado tiempo han cargado con más peso del que les correspondía. Y hay quienes hablan de feminismo sólo detrás de las pancartas, y sólo para juzgar, señalar y menospreciar a los demás. Yo me quedo con el feminismo de los hechos y la gestión", afirma tras recordar la aprobación del Protocolo contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo para los trabajadores de la Junta, renovación del protocolo contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la próxima puesta en marcha del primer Plan de Igualdad.
Acoso escolar: "Ningún niño debería ir al colegio con miedo"
Guardiola anuncia la creación de una unidad específica de bienestar socioemocional integrada por orientadores especializados, para apoyar a las posibles víctimas de bullying y su prevención en los centros educativos.
Además, se activará en Rayuela el "Click contra el acoso escolar", que será un recurso confidencial y accesible para que cualquier alumno comunique situaciones de acoso escolar, ciberacoso u otras conductas que amenacen su seguridad. "Ningún niño debería ir al colegio con miedo y ninguna familia debería sentirse sola cuando eso ocurre", dice Guardiola.
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