Extremadura lidera el crecimiento de las exportaciones en España tras disparar un 14,2% sus ventas al exterior

Extremadura se situó en los dos primeros meses del año como la comunidad autónoma donde más crecieron las exportaciones, al alcanzar los 584 millones de euros, un 14,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. El avance de las ventas extremeñas al exterior contrasta con la evolución del conjunto del país y refuerza el peso del comercio internacional en la economía regional.

En el lado de las compras al exterior, la comunidad registró un volumen acumulado de 319,8 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 10,5 por ciento, según los datos del Instituto de Estadística de Extremadura (Ieex). Este comportamiento dibuja un arranque de año favorable para la balanza comercial extremeña, apoyado en el tirón exportador y en la moderación de las importaciones.

A nivel nacional, el déficit comercial de España se redujo hasta los 7.305,5 millones de euros entre enero y febrero, un 24 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas. Pese a ese contexto de ajuste general, Extremadura destacó por encima de todas las autonomías con el mayor crecimiento porcentual de las exportaciones.

Según informó este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones españolas de bienes alcanzaron hasta febrero los 60.646,6 millones de euros, un 1,8 por ciento menos que un año antes, mientras que las importaciones cayeron un 4,8 por ciento, hasta los 67.952,1 millones. La evolución refleja una corrección del desequilibrio comercial en España en un escenario marcado por la menor factura energética.

Tras Extremadura

Tras Extremadura, las comunidades donde más crecieron las exportaciones fueron Cantabria, con un 12 por ciento, y Murcia, con un 5,6 por ciento, mientras que los mayores descensos se registraron en Baleares, con un 32,7 por ciento menos; La Rioja, con un 10,2 por ciento; y Canarias, con un 8,8 por ciento.

La tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se situó en España en el 89,2 por ciento, 2,7 puntos por encima de la registrada hace un año, cuando estaba en el 86,5 por ciento. Este indicador confirma una mejora del equilibrio comercial, en paralelo al descenso tanto del déficit no energético como del energético.

El déficit no energético se frenó un 6 por ciento hasta febrero respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.189,4 millones de euros, mientras que el déficit energético bajó un 34 por ciento, hasta 4.116,1 millones. La caída de la factura energética volvió a ser, por tanto, el principal factor que alivió el saldo negativo del comercio exterior español.

Caída de las exportaciones a Estados Unidos y China

Las exportaciones españolas dirigidas a Estados Unidos descendieron un 12,1 por ciento, hasta los 2.426,4 millones de euros, mientras que las importaciones se desplomaron un 20,3 por ciento, hasta los 4.315,8 millones, lo que redujo casi un 29 por ciento el déficit comercial con ese país, hasta los 1.889,5 millones. Aunque el saldo siguió siendo negativo para España, el ajuste fue notable en uno de sus mercados más relevantes fuera de la Unión Europea.

En el caso de China, las exportaciones bajaron un 10,9 por ciento, hasta los 1.232,4 millones de euros, y las importaciones descendieron un 2,2 por ciento, hasta los 7.824,6 millones, aunque el saldo comercial negativo continuó en el entorno de los 6.600 millones. La relación comercial con el gigante asiático mantiene así un fuerte desequilibrio para la economía española.

Las ventas a la Unión Europea continuaron siendo las más importantes para España, al representar el 63 por ciento del total, aunque en los dos primeros meses del año retrocedieron un 0,6 por ciento, hasta los 38.233,4 millones de euros. Dentro de ese bloque, las exportaciones a la zona euro, que concentran el 54,9 por ciento del total, cayeron un 0,1 por ciento, hasta los 33.283 millones.

Por su parte, las exportaciones destinadas al resto de Europa, que suponen el 12,6 por ciento del total, se mantuvieron estables entre enero y febrero en los 7.614,8 millones de euros. El mercado europeo siguió siendo así el gran sostén del comercio exterior español, pese a la ligera pérdida de ritmo.

En los destinos extracomunitarios destacó el aumento de las exportaciones españolas a Oceanía, con un fuerte crecimiento del 60,6 por ciento, mientras que descendieron las ventas a América Latina, un 13,7 por ciento; a América del Norte, un 9,6 por ciento; a África, un 5 por ciento; y a Asia, un 3,1 por ciento. El reparto geográfico confirma un comportamiento muy desigual según los mercados internacionales.

Entre los principales socios comerciales de España aumentaron especialmente las exportaciones a Italia, un 3,2 por ciento, aunque también crecieron las dirigidas a Alemania, un 2,1 por ciento; a Portugal, un 0,9 por ciento; y a Francia, un 0,8 por ciento. Se trata de países clave para las empresas exportadoras y de mercados tradicionales para buena parte del tejido productivo.

El informe también refleja un fuerte incremento de las ventas a países como Indonesia, con un 268,2 por ciento más; Australia, con un 70 por ciento; Malta, con un 60 por ciento; y Eslovenia, con un 51,1 por ciento, mientras que cayeron con especial intensidad las dirigidas a Finlandia, Suiza, Noruega e India. Estos movimientos muestran cómo algunos mercados emergen con fuerza mientras otros frenan su demanda.

Alimentación, equipo y químicos, entre los sectores clave

Los principales sectores por peso en las exportaciones españolas fueron alimentación, bebidas y tabaco, cuyas ventas cayeron un 3,5 por ciento; bienes de equipo, que subieron un 5,3 por ciento; y productos químicos, que retrocedieron un 9,7 por ciento. La estructura exportadora mantuvo así el protagonismo de los grandes sectores tradicionales, aunque con comportamientos muy dispares.

También destacó la buena marcha de las exportaciones de otras mercancías, que aumentaron un 16,3 por ciento, y de las materias primas, con una subida del 12,9 por ciento, mientras que los productos energéticos bajaron un 12,6 por ciento en tasa interanual. La caída del componente energético volvió a marcar buena parte del comportamiento global del comercio exterior.

En cuanto a las importaciones, los principales sectores por peso fueron los bienes de equipo, que aumentaron un 3,8 por ciento; los productos químicos, que cayeron un 10,6 por ciento; la alimentación, bebidas y tabaco, que bajaron un 5,3 por ciento; y el sector del automóvil, que subió un 12,8 por ciento. La evolución muestra un patrón mixto, con repuntes en ramas industriales y ajustes en otras ligadas al consumo y a la energía.

Las importaciones de productos energéticos se redujeron un 26 por ciento, hasta los 7.344,9 millones de euros, mientras que las de productos no energéticos descendieron un 1,4 por ciento, hasta los 60.607,2 millones. Esa caída de la factura energética fue decisiva para explicar la mejora del saldo comercial español en el arranque del año.

Por países, las compras aumentaron con fuerza a mercados como Malta, con un 71,2 por ciento; Hong Kong, con un 70,3 por ciento; o Lituania, con un 57,2 por ciento, mientras que descendieron especialmente las realizadas a Rusia, Brasil y México. En este escenario, Extremadura sobresale por su empuje exportador y arranca el año con el mejor dato de crecimiento autonómico del país.