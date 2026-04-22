«El futuro del corcho pasa por alcanzar una calidad de producto irreprochable»

¿Cuál es la situación actual del sector corchero en San Vicente de Alcántara y en Extremadura?

San Vicente de Alcántara sigue siendo uno de los principales núcleos industriales del corcho en España, con ejemplos de un tejido empresarial muy innovador y especializado, pero también con la presencia de empresas más tradicionales y continuistas. Además, en Extremadura el sector corchero mantiene un peso muy relevante en la producción ligada al alcornocal, un ecosistema clave desde el punto de vista ambiental, con una importancia económica y social significativa. Yo diría que somos la región española donde se da con mayor intensidad la confluencia entre la producción en campo y la producción industrial, lo que nos permite abordar determinadas cuestiones con una visión integrada de toda la cadena de valor del corcho.

¿Cuáles son ahora mismo los principales problemas a los que se enfrenta el sector del corcho?

-Los desafíos son múltiples y acumulativos. Por un lado, la disponibilidad y la calidad del corcho se están viendo afectadas por el envejecimiento de los alcornocales y la falta de regeneración natural o artificial de nuestros árboles, a lo que habría que añadir la presencia de patologías del alcornocal que empeoran aún más la situación.

Por otro, las empresas industriales afrontan una fuerte presión en costes y dificultades para comercializar sus productos en un contexto internacional cada vez más competitivo y muy focalizado en el tapón, cuya evolución está necesariamente ligada al consumo de vino, en un momento de especial complejidad.

¿Sigue siendo el tapón de corcho el gran referente del sector o están ganando peso otros usos y productos derivados?

-El tapón de corcho sigue siendo el producto por excelencia y el principal vector de valor del sector, ya que es el que mejor maximiza el valor añadido para un volumen significativo de producción. En los últimos años el mix de tapones ha evolucionado en función de los requisitos de mercados, desplazándose hacia tipologías más técnicas, aunque sigue coexistiendo con una parte del tradicional tapón natural de una pieza.

Existen otros productos diferentes al tapón dentro del sector, y pese a que algunos de ellos son de gran valor, hoy en día no son capaces de aportar un valor añadido suficiente a un volumen significativo como para mantener el equilibrio necesario en la cadena de valor. En ocasiones nos enfrentamos a la reflexión sobre si podemos incorporar corcho a otras familias de productos, pero al resolver la ecuación económica se observa la dificultad de su viabilidad. Por ello, hoy en día resulta difícil entender el sector sin el protagonismo del tapón de corcho.

¿Cómo valora la evolución de la demanda en los últimos años, tanto en el mercado nacional como en el internacional?

-Como ya he apuntado, debemos fijarnos en la evolución de la demanda de nuestro principal sector cliente, el sector vitivinícola, para entender qué está ocurriendo con la evolución negativa de nuestra propia demanda.

Hemos constatado que no se trata únicamente de una situación coyuntural relacionada con factores económicos o geopolíticos, incertidumbre o pérdida de poder adquisitivo real, entre otros, que penalizan a los productos más prescindibles como el vino, sino que también observamos un movimiento de carácter estructural.

Desde hace años venimos viendo cómo en el viejo mundo consumidor el consumo de vino ha ido descendiendo de forma constante, probablemente desde que dejó de considerarse un alimento presente en la mesa diaria, y por otros muchos factores ligados a cambios en los hábitos sociales. Este descenso empieza además a manifestarse también en países que habían sido mercados emergentes y que habían dado cierto respiro en los últimos años.

Probablemente, estamos ante un cambio de escenario y necesitaremos adaptarnos a nuevos retos estructurales para garantizar nuestra viabilidad futura.

¿Cómo están afectando al sector factores como el aumento de costes, la falta de mano de obra o la competencia exterior?

-Estas cuestiones son adicionales, y tienen relaciones causa-efecto entre ellas. El aumento de costes evidentemente reduce los márgenes, en un contexto en el que es muy difícil repercutirlos con alzas de precios aguas abajo, y, por tanto, implica una disminución de rentabilidad de las empresas. La escasez de mano de obra especializada es especialmente significativa en el monte y la dehesa, y constituye uno de los problemas más urgentes, ya que afecta directamente a la percepción de disponibilidad de corcho campaña tras campaña, con ventanas de saca cada vez más condicionadas por las variables climáticas.

En cuanto a la competencia exterior, alguno de nuestros países competidores puede jugar en nuestra contra al disponer de acceso a materia prima y costes de producción más bajos. A ello se suma la competencia de soluciones alternativas al tapón de corcho, que compiten fundamentalmente gracias a naturaleza de materias primas y costes inferiores, aunque están en desventaja cuando hay que poner sobre la mesa los valores ambientales o determinadas prestaciones técnicas. Aun así, más de la mitad de los tapones del mundo siguen siendo de corcho, y la percepción del consumidor final continúa siendo mayoritariamente positiva, aunque la fidelidad no es infinita ni a cualquier precio.

¿Qué papel juega la innovación en un sector tan vinculado a la tradición como el corcho?

Sabemos que la innovación es hoy un elemento absolutamente central. Sin innovación es difícil concebir el futuro para cualquier sector. Esto incluye innovación forestal (nuevos modelos de gestión, resiliencia del alcornocal), industrial (procesos, calidad, eficiencia) y de producto, que permite que el sector vaya mejorando impulsado por la propia competencia entre las empresas más dinámicas e innovadoras. Desde ASECOR impulsamos la Plataforma Tecnológica Española del Corcho, PTEcor, que trata de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector desde la innovación dinamizando proyectos entre los actores que forman parte del ecosistema corchero y sectores auxiliares. Y hablando de este ecosistema, en Extremadura tenemos la suerte de contar con algunos centros de referencia del sector, como Cicytex, o muchas instancias de la Universidad sensibles a los retos de nuestro sector, con quienes tenemos una relación muy fluida que nos permite caminar juntos en la búsqueda de soluciones a muchos de nuestros problemas.

¿Está el sector sabiendo aprovechar el valor medioambiental y sostenible del corcho como elemento diferenciador?

-Se ha avanzado mucho, pero todavía queda recorrido. El corcho es uno de los materiales más sostenibles que existen, ligado a un ecosistema que fija población rural, captura carbono y preserva la biodiversidad además de un claro ejemplo de economía circular.

El reto está en transformar ese valor ambiental en valor económico, logrando que los clientes perciban claramente la diferenciación del corcho frente a otras alternativas, y que esos valores ambientales influyan de manera efectiva en la decisión de compra, junto a otros factores como los económicos o funcionales.

¿Qué reivindicaciones plantea ASECOR a las administraciones para garantizar el futuro del sector?

Como cualquier asociación sectorial, desde ASECOR pedimos estabilidad, apoyo a la inversión industrial, apoyo a la innovación y mayor coordinación para optimizar recursos. De forma particular, una apuesta clara por el alcornocal y su gestión activa, para evitar que las nuevas generaciones tengan dificultades de aprovisionamiento, un empuje hacia la formación profesional específica y políticas que reconozcan el carácter estratégico del sector corchero.

¿Cómo ve el relevo generacional en las empresas corcheras y qué medidas son necesarias para atraer a jóvenes al sector?

-El relevo generacional es otro de los grandes desafíos. Muchas de nuestras empresas son familiares y han tenido que adquirir nuevas competencias para adaptarse a un escenario muy diferente al de hace unas décadas.

Muchas de estas empresas forman parte del origen y la esencia de ASECOR, y debemos acompañarlas en la medida de lo posible. El asociacionismo no atraviesa su mejor momento, pero seguimos convencidos de que puede ser una herramienta clave para afrontar retos comunes y apoyar la continuidad de empresas de menor tamaño.

¿Qué perspectivas maneja para los próximos años y qué mensaje trasladaría desde ASECOR sobre el futuro del corcho?

-El futuro del corcho pasa por alcanzar una calidad de producto irreprochable, valorizar la sostenibilidad y confiar en la innovación como palanca para mejorar productos y resolver problemas estructurales. Si somos capaces de invertir en el alcornocal —incluso cuestionando algunas prácticas tradicionales—, modernizar la industria para hacerla más eficiente y comunicar correctamente el valor real del corcho, el sector tendrá los elementos necesarios para seguir avanzando.

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Desde ASECOR transmitimos un mensaje de realismo, pero también de confianza: el corcho es un material único, con un papel clave en la economía verde y en el desarrollo rural de nuestros territorios. Y seguiremos brindando con una copa de vino para celebrar su continuidad.