Idexdental alcanza las 11 clínicas en Extremadura con su apertura en Badajoz y refuerza su apuesta por el talento regional

Badajoz cuenta desde este mes con un nuevo espacio dedicado a la salud bucodental. Idexdental ha inaugurado su clínica en la ciudad, que se convierte en la número 11 en Extremadura y la número 15 del grupo, reforzando así su presencia en la región tras más de una década de trayectoria, en la que ha consolidado un modelo asistencial basado en la cercanía con el paciente y la calidad clínica.

Nueva clínica de Idexdental, en la calle Ricardo Carapeto Zambrano número 20 de Badajoz. / IDEXDENTAL

Ubicada en el barrio de San Roque, en la Avenida Ricardo Carapeto Zambrano número 20, la nueva clínica de Idexdental nace con el objetivo de acercar una odontología moderna y accesible, apoyada en tecnología digital avanzada como el radiodiagnóstico 3D o el escáner intraoral. Estas herramientas permiten mejorar la precisión en el diagnóstico, optimizar la planificación de los tratamientos y ofrecer una experiencia más cómoda y segura para el paciente desde la primera visita.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en la inauguración de la nueva clínica de Idexdental en Ubicada en el barrio de San Roque, en la Avenida Ricardo Carapeto Zambrano de Badajoz. / IDEXDENTAL

La apertura de esta clínica no responde únicamente a una estrategia de crecimiento, sino a una apuesta por reforzar la presencia de un modelo asistencial consolidado en la región. Idexdental ha desarrollado una red de clínicas que comparten protocolos, estándares de calidad y una filosofía centrada en el paciente, lo que permite garantizar una atención homogénea en todas sus ubicaciones.

Este crecimiento refleja también su compromiso con el desarrollo económico y profesional de Extremadura. En la actualidad, el 95% del equipo de Idexdental está formado por profesionales extremeños, una apuesta decidida por el talento local que contribuye a generar empleo cualificado y a fortalecer el tejido sanitario de la comunidad. Este enfoque permite, además, ofrecer una atención más cercana, basada en el conocimiento del entorno y de las necesidades reales de los pacientes.

Idexdental alcanza las 11 clínicas en Extremadura con su apertura en Badajoz y refuerza su apuesta por el talento regional / Antonio Piris

Crecimiento

La compañía ha construido su modelo sobre una idea clara: crecer desde Extremadura, consolidando equipos estables y generando oportunidades dentro de la propia región, lo que ha sido clave para su evolución en los últimos años.

Este impulso se enmarca dentro de la evolución de IdexGroup, grupo al que pertenece Idexdental y que opera en Portugal bajo la marca Portdental, consolidándose como el primer grupo dental transfronterizo entre España y Portugal. Esta estructura no responde únicamente a una expansión geográfica, sino a una forma de entender la odontología: más conectada, colaborativa y basada en el intercambio constante de conocimiento, protocolos clínicos y avances tecnológicos entre equipos de ambos países, lo que permite elevar la calidad asistencial y ofrecer una experiencia más homogénea al paciente.

El director médico del grupo, el doctor Jesús García de Blas, ha sido reconocido con una distinción al mérito colegial por parte del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura. / IDEXDENTAL

Formación continua

Además de su actividad asistencial, el grupo impulsa la formación continua a través del Instituto Dental Extremeño, una iniciativa orientada a la capacitación de profesionales del sector que apuesta por un enfoque práctico, actualizado y alineado con las necesidades reales de la odontología actual.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es su equipo humano. Profesionales con amplia experiencia clínica y una clara vocación asistencial que, junto a la inversión en tecnología y formación, permiten a la compañía mantener un alto nivel de exigencia en todos sus tratamientos.

Reconocimiento

En este sentido, recientemente el director médico del grupo, el doctor Jesús García de Blas, ha sido reconocido con una distinción al mérito colegial por parte del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura. Este reconocimiento pone en valor su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo de la odontología en la región, así como el compromiso del grupo con la excelencia clínica.

Con esta nueva apertura, Idexdental continúa consolidando su presencia en Extremadura, reforzando un modelo de crecimiento que combina innovación, cercanía y compromiso con el territorio, y que sitúa a la compañía como uno de los principales actores del sector en la comunidad.