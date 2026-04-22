Los municipios nucleares piden que la prórroga de Almaraz se base en argumentos técnicos

La Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC) ha reclamado que la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, se decida con base en criterios técnicos y no políticos, en un momento en el que el futuro de esta instalación vuelve a situarse en el centro del debate energético nacional. La entidad defiende que la continuidad de la planta debe sustentarse en argumentos de seguridad, eficiencia y necesidad energética, y no en planteamientos ajenos al análisis técnico.

Durante un encuentro con periodistas en el que participaron representantes de AMAC y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el presidente de la asociación, Pedro Sánchez Yebra, defendió la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y subrayó el papel que, a su juicio, desempeñan en el actual contexto energético. Sánchez Yebra sostuvo que este tipo de generación es clave para atender la creciente demanda eléctrica del país y la presentó como una fuente estable y baja en emisiones.

Reúne las condiciones

En este sentido, el presidente de AMAC aseguró que la central cacereña reúne las condiciones necesarias para continuar en servicio con plenas garantías. “Se trata de una energía segura, eficiente, limpia en emisiones de CO2 y necesaria para atender la creciente demanda energética en el país”, afirmó Pedro Sánchez Yebra al defender que Almaraz cumple técnicamente para seguir funcionando de forma segura y eficiente.

Importancia dentro del 'mix'

Además, Sánchez Yebra insistió en la importancia de la energía nuclear dentro del actual 'mix' energético y agradeció el papel que desempeña el órgano regulador. “La energía nuclear es necesaria para el nivel de necesidades actuales y además sostenible”, afirmó el presidente de AMAC, quien también reconoció la labor del CSN como “garante de la seguridad nuclear” en España.

Por su parte, la jefa de relaciones institucionales del Consejo de Seguridad Nuclear, Pilar González, explicó cuál será el alcance del informe que debe emitir este organismo sobre la continuidad de Almaraz. El dictamen del regulador será determinante si es desfavorable, aunque en caso de ser positivo la decisión final sobre el cierre o la continuidad recaerá en el Gobierno. “Será vinculante si es negativo, como ocurrió con Zorita (Guadalajara), pero si es positivo luego será el Gobierno el que tenga que tomar la decisión de cierre de la central de Almaraz. El CSN dirá si puede seguir operando o no, pero no es su función decidir el cierre”, señaló Pilar González.

Sin plazos concretos

Respecto a los plazos, el CSN evitó concretar una fecha exacta para la emisión de ese informe, aunque sí trasladó que su previsión es tenerlo listo antes del verano. La cuenta atrás para conocer el pronunciamiento técnico sobre Almaraz sigue así abierta, en un momento especialmente sensible para el futuro de una de las instalaciones energéticas más relevantes de Extremadura.