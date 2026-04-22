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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Guardiola asevera que el Gobierno de PP y Vox en Extremadura "jamás va a incumplir la ley"

Vídeo | Guardiola asevera que el Gobierno de PP y Vox en Extremadura "jamás va a incumplir la ley"

EP

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Guardiola promete un gobierno "fiable y de mirada larga" de la mano de Vox en Extremadura

La candidata del PP endurece el tono, defiende el pacto frente al bloqueo y carga contra Sánchez, pero mantiene el perfil propio en igualdad: "Me quedo con el feminismo de los hechos y la gestión frente a las pancartas"

Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres

La patrona inicia su novenario en Cáceres con una multitudinaria procesión marcada por la tradición, el fervor popular y la presencia a última hora de la presidenta de la Junta, María Guardiola

Bajada de impuestos: la esperanza de los empresarios de Cáceres tras el pacto PP-Vox

La patronal cacereña sostiene que el pacto abre una etapa de estabilidad y pide suelo industrial, menos trabas administrativas e incentivos reales para atraer inversión

La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta de una crisis agraria sin precedentes que impacta en los ciudadanos

La organización agraria advierte de que la subida de costes de producción como el gasóleo y fertilizantes dispara los precios de la cesta de la compra

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El evento reforzará la visibilidad del sector floral y artesanal con puestos, talleres y un clima muy familiar

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  2. Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
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En directo | Segunda sesión de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

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