Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La candidata del PP endurece el tono, defiende el pacto frente al bloqueo y carga contra Sánchez, pero mantiene el perfil propio en igualdad: "Me quedo con el feminismo de los hechos y la gestión frente a las pancartas"

La patrona inicia su novenario en Cáceres con una multitudinaria procesión marcada por la tradición, el fervor popular y la presencia a última hora de la presidenta de la Junta, María Guardiola

La patronal cacereña sostiene que el pacto abre una etapa de estabilidad y pide suelo industrial, menos trabas administrativas e incentivos reales para atraer inversión

La organización agraria advierte de que la subida de costes de producción como el gasóleo y fertilizantes dispara los precios de la cesta de la compra

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El evento reforzará la visibilidad del sector floral y artesanal con puestos, talleres y un clima muy familiar