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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Guardiola promete un gobierno "fiable y de mirada larga" de la mano de Vox en Extremadura
La candidata del PP endurece el tono, defiende el pacto frente al bloqueo y carga contra Sánchez, pero mantiene el perfil propio en igualdad: "Me quedo con el feminismo de los hechos y la gestión frente a las pancartas"
Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres
La patrona inicia su novenario en Cáceres con una multitudinaria procesión marcada por la tradición, el fervor popular y la presencia a última hora de la presidenta de la Junta, María Guardiola
Bajada de impuestos: la esperanza de los empresarios de Cáceres tras el pacto PP-Vox
La patronal cacereña sostiene que el pacto abre una etapa de estabilidad y pide suelo industrial, menos trabas administrativas e incentivos reales para atraer inversión
La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta de una crisis agraria sin precedentes que impacta en los ciudadanos
La organización agraria advierte de que la subida de costes de producción como el gasóleo y fertilizantes dispara los precios de la cesta de la compra
El Mercado de las Flores planta la semana que viene en Mérida un enorme jardín
El evento reforzará la visibilidad del sector floral y artesanal con puestos, talleres y un clima muy familiar
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales