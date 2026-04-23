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Publicación del real decreto

El BOE publica el nombramiento de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

Tomará posesión mañana viernes, a las 19.30 horas, en el Anfiteatro Romano de Mérida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras ser investida.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras ser investida. / JAVIER CINTAS

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

María Guardiola afronta ya sus primeras horas como presidenta de la Junta de Extremadura con el nombramiento oficial publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extremadura, un trámite que cierra el proceso institucional abierto tras su investidura en la Asamblea.

El real decreto, suscrito por el Rey y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convierte en efectivo su elección para dirigir de nuevo el Ejecutivo autonómico después de que la candidata del PP lograra ayer la mayoría necesaria en el Parlamento regional. Cabe recordar que Guardiola fue elegida con 40 votos a favor, fruto del respaldo conjunto de los 29 diputados populares y los 11 de Vox.

La publicación oficial da cumplimiento al procedimiento previsto en el arítculo 152.1 de la Constitución y en el 25 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que reservan a la Cámara extremeña la elección de la presidencia, mientras dejan en manos del jefe del Estado su nombramiento formal mediante real decreto.

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Toma de posesión

El acto de toma de posesión de Guardiola está previsto para este viernes a las 19.30 horas, en el Anfiteatro Romano de Mérida. Será la primera vez que el monumento emeritense albergue un acto de este tipo. Si bien, la organización contempla como alternativa el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital extremeña en caso de que la lluvia impida celebrar la ceremonia al aire libre.

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