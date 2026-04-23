Protesta por la siniestralidad laboral: más de 23.000 accidentes al año y seis fallecidos en Extremadura

Treinta años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CCOO sostiene que la siniestralidad laboral sigue instalada en unas cifras muy elevadas en Extremadura. Según los datos que maneja el sindicato, la comunidad autónoma supera cada año los 23.000 accidentes de trabajo y en lo que va de 2026, ya se han registrado seis fallecimientos.

Con este telón de fondo, CCOO de Extremadura ha convocado para el próximo martes, 28 de abril, una concentración ante su sede en Mérida con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La movilización, que comenzará a las 10.00 horas bajo el lema ‘Trabajar, sí. Perder la vida, no’, reunirá a delegados de prevención de toda la región.

El sindicato explica que el acto servirá para recordar a las víctimas de los accidentes y enfermedades laborales, pero también para reclamar a las empresas un "cumplimiento riguroso de la normativa" y exigir a las administraciones públicas un "mayor compromiso para adaptar la legislación preventiva a los retos actuales del mercado de trabajo".

Tras la concentración se celebrará la jornada ‘Prevenir para vivir: del papel a los hechos’, en la que representantes sindicales de distintas federaciones sectoriales compartirán experiencias y buenas prácticas desarrolladas en sus empresas para mejorar las condiciones laborales y reforzar la cultura preventiva.

Las cifras

CCOO subraya que, entre 2021 y 2025, se produjeron 93 fallecimientos por accidentes laborales en Extremadura. A su juicio, estas cifras evidencian que, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, la prevención sigue sin traducirse en una reducción suficiente de la siniestralidad.

La organización también pone el foco en las enfermedades de origen laboral, que considera una de las realidades más invisibilizadas del ámbito preventivo. En este sentido, denuncia que su infradeclaración sigue siendo "insoportable" y advierte de que uno de los ejemplos más claros es el cáncer laboral, especialmente afectado por el subregistro.

Registro

Según recoge el sindicato, el Ministerio de Sanidad estima que cada año fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres relacionados con exposiciones laborales. Sin embargo, añade que en 2025 solo se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por exposición a agentes cancerígenos, una diferencia que, a juicio de CCOO, refleja la magnitud del problema.

El sindicato lamenta además que el Gobierno siga sin poner en marcha un registro de personas trabajadoras y empresas con riesgo de exposición a agentes cancerígenos, una herramienta que considera imprescindible para aflorar los casos de cáncer de origen laboral y avanzar en su prevención.

Junto a ello, CCOO alerta del peso creciente de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. El sindicato advierte de que factores como el aumento de las cargas y los ritmos laborales, la introducción de nuevas tecnologías, la prolongación de las jornadas, las horas extraordinarias no remuneradas, el escaso control sobre el trabajo o las dificultades para conciliar están detrás del avance de problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión.