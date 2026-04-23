Ibarra y Zapatero arroparán a Cotrina en su puesta de largo como secretario general del PSOE de Extremadura

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Luis Rodríguez Zapatero arroparán al nuevo líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en su puesta de largo este sábado en Mérida. Un viaje institucional a Chipre impedirá la presencia del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en el 16 Congreso Extraordinario Regional, pero "muy pronto" viajará a la región para felicitar a la nueva dirección del partido.

Más de un millar de personas asitirán al cónclave, con el que el PSOE de Extremadura abre una nueva etapa "ilusionante" tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por haber cosechado el peor resultado electoral de la historia del partido en la región. "El PSOE tiene que volver al territorio, rescatar los valores democráticos que el PP y Vox han tirado por tierra para recuperar los derechos sociales y de igualdad que se han perdido en este tiempo", ha clamado la coordinadora del Comité Organizador del 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura, Carmen Yáñez.

Carmen Yáñez. / PSOE de Extremadura

Transparencia y participación

En rueda de prensa, Yáñez ha defendido este jueves la "transparencia" de un periodo marcado por el nombramiento de una gestora y la celebración posterior de las primarias, una cita "participativa y sin incidentes" que ha permitido a la militancia decicir el rumbo de presente y futuro de la organización. "El resultado ha sido una mayor unidad interna y una participación de todas las agrupaciones de la comunidad", ha afirmado.

El de este sábado no se trata de un congreso ordinario, sino de una cita extraordinaria con un formato distinto. En esta ocasión no habrá debates ni ponencias y tampoco se someterá a votación la gestión de la anterior dirección. El objetivo central será la elección de los nuevos órganos del partido en Extremadura.

Se trata de la Comisión Ejecutiva Regional, encargada de dirigir la política de la organización; el Comité Regional, con representantes de toda Extremadura; los representantes extremeños en el Comité Federal del PSOE; y la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura. Según Yáñez, se trata de una cita de carácter organizativa, pero "profundamente político", ya que de ella saldrá el equipo que deberá liderar el proyecto socialista en los próximos años y reconstruir la alternativa al actual Gobierno autonómico bajo el liderazgo de Cotrina.

Más de un millar de asistentes

El congreso reunirá a más de 1.000 personas entre delegados e invitados y tendrán derecho a voto 485 delegados y delegadas elegidos en las 250 asambleas locales de las provincias de Cáceres y Badajoz. Al acto inaugural el sábado por la mañana asistirán el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presencia ha sido destacada por la vinculación que mantiene con la región.

También acudirán alrededor de 30 colectivos, entre sindicatos, organizaciones empresariales, agrarias, ONG y representantes de la sociedad civil. Entre las delegaciones invitadas figurará también una representación del PSOE portugués, encabezada por Luis Moreira, en una jornada que coincidirá con el aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Además, el partido ha previsto un espacio joven destinado a charlas, debate e intercambio de ideas y propuestas.

La dirección socialista ha confirmado, por otro lado, que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no podrá asistir por coincidir el congreso con una agenda internacional en Chipre ya comprometida con anterioridad. En su lugar, enviará un vídeo con su intervención sobre el significado de este cónclave para el futuro del PSOE y de Extremadura.

'Ahora, volver a ganar'

Tras la inauguración, la jornada continuará con la votación en urna de los órganos de dirección, prevista entre las 16.00 y las 18.00 horas. La proclamación de resultados está fijada en torno a las 18.30, momento en el que tomará posesión la nueva dirección regional con Álvaro Sánchez Cotrina al frente. Con ello quedará disuelta la gestora que ha permanecido en funciones de manera transitoria desde la celebración de las primarias.

El partido afronta esta nueva etapa bajo el lema 'Ahora, volver a ganar', una consigna que según ha trasladado Yáñez, pretende ser algo más que un eslogan y convertirse en una hoja de ruta para recomponer el partido desde dentro, reforzar su presencia en la calle, escuchar a los colectivos sociales y recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

El PSOE carga contra el pacto PP-Vox

En el plano político, el PSOE ha aprovechado la presentación del congreso para cargar contra el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. Yáñez ha sostenido que se trata de un pacto "ilegal" e "imposible de llevar a cabo" y ha asegurado que la comunidad ya está sufriendo las consecuencias tanto de ese acuerdo como de los meses de bloqueo institucional previos.

Frente a ello, el PSOE de Extremadura se reivindica como una alternativa "sólida y valiente" para defender los servicios públicos, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades. La organización sostiene que este congreso debe ser "un punto de partida" para reorganizarse, fortalecerse y volver al territorio bajo el liderazgo de Cotrina con el objetivo de "entusiasmar a Extremadura" y recuperar el Gobierno autonómico.