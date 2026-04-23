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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 23 de abril de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas extremeñas.

Ovejas extremeñas. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 23 de abril de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 23 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 23 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 23 de abril de 2026

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