Las quinielas del nuevo Ejecutivo extremeño tras el pacto PP-Vox

El reparto de competencias en el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura obligará a remodelar el organigrama que María Guardiola ha mantenido desde 2023. La formación de Santiago Abascal gestionará la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que incluyen áreas hoy distribuidas en varios departamentos.

Abel Bautista, Mercedes Morán, Francisco Ramírez y, en menor medida, Sara García Espada o Victoria Bazaga, deberán reajustar sus carteras en el Consejo de Gobierno. Por áreas de gestión, Vox se queda con servicios sociales, inclusión, infancia y familia, juventud y cooperación internacional al desarrollo dentro de su vicepresidencia; a lo que hay que sumar agricultura y ganadería, PAC, regadíos e infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural en su otra consejería.

Abel Bautista, María Guardiola y Mercedes Morán en la sesión constitutiva de la Asamblea. / Javier Cintas

Servicios Sociales

La Consejería de Sara García Espada es una de las que más claramente queda afectada, y sobre la que mayoritariamente se aplicará el polémico principio de "prioridad nacional". La estructura vigente atribuye a Salud y Servicios Sociales las competencias en sanidad, dependencia y accesibilidad universal, pero también infancia y familia, servicios sociales, migraciones y prestaciones sociales. Si esas políticas sociales pasan ahora a la vicepresidencia que controlará Vox, el departamento tendrá que redefinirse. No sería extraño que el nuevo decreto de estructura del gobierno la acerque más a una consejería de Salud en sentido estricto, despojada del apellido social.

Victoria Bazaga también aparece entre las damnificadas del nuevo reparto. La actual Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes incluye de forma expresa las competencias en juventud y deportes. El pacto sitúa la juventud en el perímetro de Vox, de modo que Bazaga perdería una de las patas políticas con las que se diseñó su consejería en el año 2023.

Comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura / ASAMBLEAEX.ES

Los pesos pesados

Abel Bautista, mano derecha de Guardiola en la Junta y número 2 del PP de Extremadura, también está en ese tablero movedizo. Entre otras áreas, ha gestionado la cooperación internacional al desarrollo, que el pacto de gobierno entrega a Vox. Pero Bautista, ahora consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social y quien ha hecho las veces de vicepresidente, podría seguir siendo uno de los pesos pesados del Ejecutivo si Guardiola opta por reforzarle en la gestión política de las emergencias, a tenor del papel que jugó el pasado verano durante la crisis de los incendios forestales.

Mercedes Morán aparece en una posición paradójica: es una de las consejeras que más competencias cede a Vox, pero también una de las que mejor colocadas están para pilotar la parte que quede fuera de ese trasvase. Su consejería no solo reúne hoy agricultura y ganadería, política ambiental y planificación hídrica; también tiene atribuidas industria, energía y minas. Como el pacto reserva a Vox el corazón agrario y buena parte del bloque de medio natural, una salida bastante verosímil es que Morán siga al frente de una consejería construida alrededor de la industria, la energía y la parte ambiental que no se integre en el nuevo departamento de Vox.

El departamento que más claramente queda en la cuerda floja es el de Gestión Forestal y Mundo Rural, consejería que precisamente se creó en 2023 para solventar la fricción entre PP y Vox respecto a Agricultura. Ahora, la cartera que dirige Francisco Ramírez pierde buena parte de su sentido original y queda expuesta a una reordenación casi obligada, con las competencias en ordenación y gestión forestal (únicas que no asume Vox) quizás integradas en Presidencia, Interior o el nuevo bloque que conserve Morán.