Karting
Caja Rural de Extremadura apoya el talento joven en el deporte promocionando al piloto cacereño Rubén Muñoz
La entidad apuesta por el deporte base y el talento emergente extremeño
Caja Rural de Extremadura ha formalizado un acuerdo de colaboración deportiva con el joven piloto cacereño de karting Rubén Muñoz, reafirmando así su compromiso con el apoyo al deporte y al talento emergente de la región.
Con tan solo 17 años, Rubén Muñoz se ha consolidado como una de las promesas del automovilismo extremeño, compitiendo en el Campeonato de España de Karting y representando a Cáceres en circuitos de ámbito nacional.
A través de esta colaboración, la entidad acompañará al piloto en su trayectoria deportiva durante la presente temporada, contribuyendo a su desarrollo en la disciplina.
La imagen de Caja Rural de Extremadura estará presente en las competiciones en las que participe el deportista, tanto en el vehículo como en el mono, reforzando la visibilidad del compromiso de la entidad con el deporte base y el talento joven.
Rubén Muñoz, natural de Cáceres, ha destacado en los últimos años por su progresión en el karting, llegando a proclamarse campeón regional y dando el salto a competiciones nacionales, donde continúa desarrollando su carrera deportiva con el objetivo de seguir creciendo en el mundo del motor.
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