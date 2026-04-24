Menos calor y más nubes en Extremadura: lo que trae el tiempo este 24 de abril

Extremadura encara este viernes 24 de abril con un tiempo más contenido que el de los días de calor más intenso de esta semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia intervalos nubosos, con nubes medias y altas y de evolución, además de lluvias y chubascos con tormenta, más probables hacia el norte y el este de la comunidad. Las mínimas se mantienen sin grandes cambios o suben ligeramente, mientras que las máximas se estancan o bajan, con valores de 11 a 26 grados en Badajoz y de 14 a 25 en Cáceres. El viento sopla variable, con predominio de las componentes sur y oeste.

Menos calor

El panorama de este viernes deja, por tanto, una Extremadura menos calurosa que la del arranque de semana. El contraste más claro se registró el martes 21, cuando la propia previsión oficial situaba los termómetros en 34 grados en Badajoz y 30 en Cáceres. Eso significa que hoy la capital pacense se baja ocho grados respecto a aquel pico y la cacereña pierde cinco, en un giro que devuelve el ambiente a registros más suaves y propios de una primavera variable.

También frente a lo vivido el pasado fin de semana se aprecia el cambio, aunque más moderado. La red de observación de Aemet recogió el domingo 19 una máxima de 31,6 grados en Badajoz, con otras estaciones de la provincia por encima de 30. Este viernes, con esos 26 grados previstos en la capital pacense, el termómetro se mueve claramente por debajo de ese ambiente casi veraniego que dominó hace solo unos días.

Predición de Meteored

Por parte, Meteored coincide en el dibujo general de una jornada menos apretada y más inestable. En sus páginas de previsión, Badajoz aparece más nuboso y con temperaturas moderadas para la fecha, mientras que en Cáceres apunta también a un día variable, con nubes y posibilidad de precipitación débil al final de la jornada. En ambos casos, la sensación ya no es la del calor ascendente del inicio de semana, sino la de una tregua térmica con más movimiento en el cielo.

Fin de Semana

Y esa tregua no parece durar demasiado. De cara al sábado 25, Meteored anticipa en Badajoz una máxima de 27 grados y una mínima de 11 o 12, con posibilidad de chubascos tormentosos, mientras que en Cáceres prevé 24 grados de máxima y 11 de mínima, con nubes y claros. Para el domingo, la misma fuente apunta a temperaturas bastante similares en Badajoz y a un ligero repunte en Cáceres, además de cielos más despejados en esta última ciudad.