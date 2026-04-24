Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Conflicto internacional

La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

La organización empresarial extremeña solicita a la Junta de Extremadura que despliegue medidas propias y complementarias a las nacionales para proteger a empresas y autónomos frente al incremento de los costes

Aplicación de fertilizantes

Aplicación de fertilizantes / Agencias

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) reclama al nuevo gobierno de María Guardiola que active "competencias y recursos propios" para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán sobre el tejido productivo extremeño, ante el aumento de los costes y la amenaza de una crisis energética de mayor alcance.

"Es lo primero que en este momento hay que analizar", afirma el secretario general de la Creex, Javier Peinado. En un comunicado, afirma que las medidas del Gobierno de España "bienvenidas sean", pero reitera que son "insuficientes" y que la patronal confía en que se puedan complementar con una línea propia de la Junta de Extremadura que tenga en cuenta "la singularidad y especificaciones mucho más acordes" al contexto extremeño.

Javier Peinado, de la Creex.

Javier Peinado, de la Creex. / El Periódico

Incremento de costes

La organización empresarial sostiene que las empresas y los autónomos de la región están afrontando ya efectos derivados de la guerra en Irán, especialmente por el incremento de costes, y advierte de la posibilidad de que el conflicto derive en una crisis energética de mayor calado.

La petición de ayudas propias se apoya en los contactos mantenidos previamente con María Guardiola. En esos encuentros, en los que también participaron los sindicatos CCOO y UGT, la presidenta se habría comprometido, según Peinado, a activar acciones específicas una vez alcanzado un acuerdo de gobierno.

Competencias y recursos propios

La Creex pide al nuevo Ejecutivo regional que utilice "competencias y recursos" propios desde Extremadura para diseñar actuaciones ajustadas a la realidad económica de la comunidad. La patronal defiende que esas acciones deben tener en cuenta las singularidades del tejido productivo extremeño, con un peso relevante de pymes, autónomos, sector agrario, transporte, industria agroalimentaria y otras actividades especialmente sensibles al precio de la energía y de los combustibles.

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Lucía Feijoo Viera

Según la organización, el objetivo debe ser mitigar el impacto de los costes en las empresas y evitar que una posible escalada energética termine trasladándose a la actividad económica, el empleo y la competitividad de los negocios extremeños.

Transición institucional

La petición llega en un momento de transición institucional, después de la investidura de Guardiola y a la espera de la conformación del nuevo Gobierno autonómico. La Creex considera que esa nueva etapa debe abrirse con una respuesta económica inmediata ante un escenario internacional que, según advierte, puede agravar los costes de producción.

Noticias relacionadas

La organización empresarial no ha detallado en la nota qué instrumentos concretos reclama, pero sí insiste en la necesidad de que Extremadura despliegue medidas propias, como ya se habría hecho en otros territorios, para proteger a empresas y autónomos frente a los efectos económicos del conflicto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
  2. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  3. Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
  4. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
  5. Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres
  6. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  7. Plasencia se llenará de música acústica con doce horas y doce escenarios para el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Robe
  8. El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres

La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

Los documentos históricos de Extremadura que volverán a la vida: de Trujillo a Mérida y Montijo

Los documentos históricos de Extremadura que volverán a la vida: de Trujillo a Mérida y Montijo

Sánchez, sobre los pactos en Aragón y Extremadura: "Van a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha"

Sánchez, sobre los pactos en Aragón y Extremadura: "Van a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha"

Llegan los sofás cama a los hospitales extremeños para que los familiares puedan descansar junto a los pacientes

Llegan los sofás cama a los hospitales extremeños para que los familiares puedan descansar junto a los pacientes

Nuevos horarios de Renfe en Extremadura por obras: 1.500 autobuses entre Plasencia y Monfragüe

Nuevos horarios de Renfe en Extremadura por obras: 1.500 autobuses entre Plasencia y Monfragüe

Charca, bosquetes y refugios: Así se recuperará el espacio degradado de la mina La Cierva, en el entorno de Monfragüe

Charca, bosquetes y refugios: Así se recuperará el espacio degradado de la mina La Cierva, en el entorno de Monfragüe

Ribera del Guadiana adapta sus vinos al cambio climático y revisa el grado alcohólico máximo

Ribera del Guadiana adapta sus vinos al cambio climático y revisa el grado alcohólico máximo

El arroz extremeño alerta de una “situación límite” por las importaciones y el impago de la última campaña

El arroz extremeño alerta de una “situación límite” por las importaciones y el impago de la última campaña
Tracking Pixel Contents