La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

La Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) reclama al nuevo gobierno de María Guardiola que active "competencias y recursos propios" para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán sobre el tejido productivo extremeño, ante el aumento de los costes y la amenaza de una crisis energética de mayor alcance.

"Es lo primero que en este momento hay que analizar", afirma el secretario general de la Creex, Javier Peinado. En un comunicado, afirma que las medidas del Gobierno de España "bienvenidas sean", pero reitera que son "insuficientes" y que la patronal confía en que se puedan complementar con una línea propia de la Junta de Extremadura que tenga en cuenta "la singularidad y especificaciones mucho más acordes" al contexto extremeño.

Javier Peinado, de la Creex. / El Periódico

Incremento de costes

La organización empresarial sostiene que las empresas y los autónomos de la región están afrontando ya efectos derivados de la guerra en Irán, especialmente por el incremento de costes, y advierte de la posibilidad de que el conflicto derive en una crisis energética de mayor calado.

La petición de ayudas propias se apoya en los contactos mantenidos previamente con María Guardiola. En esos encuentros, en los que también participaron los sindicatos CCOO y UGT, la presidenta se habría comprometido, según Peinado, a activar acciones específicas una vez alcanzado un acuerdo de gobierno.

Competencias y recursos propios

La Creex pide al nuevo Ejecutivo regional que utilice "competencias y recursos" propios desde Extremadura para diseñar actuaciones ajustadas a la realidad económica de la comunidad. La patronal defiende que esas acciones deben tener en cuenta las singularidades del tejido productivo extremeño, con un peso relevante de pymes, autónomos, sector agrario, transporte, industria agroalimentaria y otras actividades especialmente sensibles al precio de la energía y de los combustibles.

Lucía Feijoo Viera

Según la organización, el objetivo debe ser mitigar el impacto de los costes en las empresas y evitar que una posible escalada energética termine trasladándose a la actividad económica, el empleo y la competitividad de los negocios extremeños.

Transición institucional

La petición llega en un momento de transición institucional, después de la investidura de Guardiola y a la espera de la conformación del nuevo Gobierno autonómico. La Creex considera que esa nueva etapa debe abrirse con una respuesta económica inmediata ante un escenario internacional que, según advierte, puede agravar los costes de producción.

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La organización empresarial no ha detallado en la nota qué instrumentos concretos reclama, pero sí insiste en la necesidad de que Extremadura despliegue medidas propias, como ya se habría hecho en otros territorios, para proteger a empresas y autónomos frente a los efectos económicos del conflicto.