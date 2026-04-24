Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Nuevo gobierno autonómico

Directo | Desde el Anfiteatro Romano de Mérida, toma de posesión de María Guardiola

La líder del PP jura el cargo este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida tras su investidura y con Vox incorporado al nuevo gobierno de coalición

Toma de posesión de María Guardiola en Mérida este viernes

Toma de posesión de María Guardiola en Mérida este viernes / El Periódico

Rocío Entonado Arias

Lola Luceño Barrantes

Javier Cintas

Extremadura abre una nueva etapa política con la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta. El acto, que se celebra en el Anfiteatro Romano de Mérida, pone el broche institucional a cuatro meses de bloqueo y llega tras el pacto entre PP y Vox que ha permitido desbloquear la investidura. Desde este directo seguiremos todos los detalles de la ceremonia, las intervenciones y los próximos pasos para la formación del nuevo gobierno autonómico.

Puedes seguir el acto en directo en el siguiente hilo de mensajes

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
  2. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  3. Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
  4. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
  5. Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres
  6. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  7. El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres
  8. Plasencia se llenará de música acústica con doce horas y doce escenarios para el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Robe

Directo | Desde el Anfiteatro Romano de Mérida, toma de posesión de María Guardiola

Directo | Desde el Anfiteatro Romano de Mérida, toma de posesión de María Guardiola

Los documentos históricos de Extremadura que volverán a la vida: de Trujillo a Mérida y Montijo

Los documentos históricos de Extremadura que volverán a la vida: de Trujillo a Mérida y Montijo

Iberdrola invertirá 78 millones en Extremadura para modernizar su red eléctrica

Iberdrola invertirá 78 millones en Extremadura para modernizar su red eléctrica

La Junta ampliará en 2 millones las ayudas de Consolidapyme y GoToMarket tras la "excelente respuesta" empresarial

La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

La Creex urge al nuevo gobierno de Guardiola activar ayudas ante la crisis energética

Sánchez, sobre los pactos en Aragón y Extremadura: "Van a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha"

Sánchez, sobre los pactos en Aragón y Extremadura: "Van a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha"

Llegan los sofás cama a los hospitales extremeños para que los familiares puedan descansar junto a los pacientes

Llegan los sofás cama a los hospitales extremeños para que los familiares puedan descansar junto a los pacientes

Nuevos horarios de Renfe en Extremadura por obras: 1.500 autobuses entre Plasencia y Monfragüe

Nuevos horarios de Renfe en Extremadura por obras: 1.500 autobuses entre Plasencia y Monfragüe
Tracking Pixel Contents