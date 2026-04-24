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Nuevo gobierno autonómico
Directo | Desde el Anfiteatro Romano de Mérida, toma de posesión de María Guardiola
La líder del PP jura el cargo este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida tras su investidura y con Vox incorporado al nuevo gobierno de coalición
Extremadura abre una nueva etapa política con la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta. El acto, que se celebra en el Anfiteatro Romano de Mérida, pone el broche institucional a cuatro meses de bloqueo y llega tras el pacto entre PP y Vox que ha permitido desbloquear la investidura. Desde este directo seguiremos todos los detalles de la ceremonia, las intervenciones y los próximos pasos para la formación del nuevo gobierno autonómico.
Puedes seguir el acto en directo en el siguiente hilo de mensajes
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