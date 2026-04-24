Directo | Desde el Anfiteatro Romano de Mérida, toma de posesión de María Guardiola

Extremadura abre una nueva etapa política con la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta. El acto, que se celebra en el Anfiteatro Romano de Mérida, pone el broche institucional a cuatro meses de bloqueo y llega tras el pacto entre PP y Vox que ha permitido desbloquear la investidura. Desde este directo seguiremos todos los detalles de la ceremonia, las intervenciones y los próximos pasos para la formación del nuevo gobierno autonómico.

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