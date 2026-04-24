Extremadura estrenará cinco titulaciones de FP: desde Coordinación de Emergencias a Mantenimiento de Híbridos y Eléctricos

La Formación Profesional extremeña prepara una nueva ampliación de su oferta educativa para el próximo curso. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha propuesto la implantación de 17 enseñanzas adicionales de cara al curso escolar 2026/2027, una planificación que incluye nuevos ciclos de grado básico, medio y superior, además de cursos de especialización.

La propuesta ha sido estudiada este jueves, 23 de abril, en Mérida, durante la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Regional de FP de Extremadura. El planteamiento parte de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa y todavía deberá concretarse en la oferta definitiva, que se conocerá en las próximas semanas.

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Regional de FP de Extremadura, este jueves 23 de abril. / JUNTA DE EXTREMADURA

La principal novedad está en que cinco titulaciones se impartirán por primera vez en Extremadura. Se trata del Grado Básico de Fabricación de Elementos Metálicos, el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil y tres cursos de especialización: Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paletas, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos y Recursos y Servicios en la Nube.

Una oferta con 17 incorporaciones

En conjunto, la propuesta de Educación contempla la implantación de cuatro ciclos formativos de grado básico, cuatro ciclos formativos de grado medio, cuatro ciclos formativos de grado superior y cinco cursos de especialización. La cifra total asciende así a 17 nuevas enseñanzas que se sumarían a la programación autonómica si la planificación sigue adelante.

La medida refuerza el peso de la FP como una de las vías educativas más vinculadas al empleo y a las necesidades de los sectores productivos. La propuesta incorpora enseñanzas relacionadas con la industria, la protección civil, la automoción, la digitalización y el ámbito agroalimentario, con especial atención a perfiles técnicos y cualificados.

Cinco estrenos en la región

Entre las titulaciones inéditas figura el Grado Básico de Fabricación de Elementos Metálicos, orientado a una rama industrial vinculada a talleres, empresas auxiliares y procesos de fabricación. También se incorpora por primera vez el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, una enseñanza relacionada con la planificación, gestión y coordinación de dispositivos de emergencia.

En el apartado de cursos de especialización, Extremadura sumaría la Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paletas, una formación conectada con uno de los sectores más reconocibles del territorio. A ella se añaden Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, en línea con la transformación del parque automovilístico, y Recursos y Servicios en la Nube, centrada en competencias digitales cada vez más demandadas.

Más de 100 enseñanzas de Grado C

Educación también ha señalado que continúa el análisis de los Certificados Profesionales (Grados C), en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. La previsión que maneja la Junta es que para el curso 2026/2027 puedan implementarse más de 100 enseñanzas de Grado C en la comunidad autónoma.

Ismael Chávez

La oferta definitiva de Formación Profesional para el próximo curso en Extremadura se conocerá en las próximas semanas. Hasta entonces, la propuesta marca el primer mapa de una ampliación que introduce nuevas titulaciones, refuerza la especialización y abre la puerta a una FP más conectada con las demandas laborales de la región.

Una vía con alta inserción laboral

La ampliación de la oferta llega en un momento de crecimiento de estas enseñanzas en la región. Según los datos aportados por la Junta, la FP alcanza en Extremadura una empleabilidad media superior al 80%, con titulaciones que llegan al 100% de inserción laboral y casos en los que el alumnado recibe ofertas de empleo antes de terminar sus estudios.

La oferta en marcha este curso 2025/2026 contempla 817 opciones diferentes, 108 más que en el ejercicio anterior. En concreto, son 608 grados de FP, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales. La inversión autonómica en esta oferta formativa se eleva a 108 millones de euros, cinco millones más que el curso pasado.

La Formación Profesional cuenta actualmente con 24.000 alumnos en Extremadura y funciona ya como enseñanza 100% dual. También según la información de la Administración regional, más de 5.000 empresas han firmado convenio con la Consejería para acoger prácticas formativas.