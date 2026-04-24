La Junta ampliará en 2 millones las ayudas de Consolidapyme y GoToMarket tras la "excelente respuesta" empresarial

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha destacado este viernes el papel de la empresa familiar en Extremadura, a la que ha definido como "un pilar fundamental de la economía regional” por su capacidad para generar empleo estable y contribuir al desarrollo económico y social “desde los valores familiares que se transmiten de generación en generación".

Santamaría ha realizado estas declaraciones durante su participación en el II Foro Económico Financiero de Extremadura, organizado por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), donde ha anunciado que la Junta incrementará las partidas destinadas a los programas Consolidapyme y GoToMarket. En concreto, el Ejecutivo autonómico ampliará en 512.000 euros el presupuesto de Consolidapyme y en 1,5 millones de euros el de GoToMarket.

El consejero ha enmarcado estas medidas en la apuesta del Gobierno regional por apoyar el crecimiento empresarial. En este sentido, ha recordado que la Junta ya amplió la dotación del programa de incentivos autonómicos de 40 a 96 millones de euros, con el objetivo de reforzar la inversión y el empleo en Extremadura.

II Foro Económico Financiero de Extremadura, / Juntaex

Según los datos aportados por Santamaría, estos incentivos cuentan actualmente con 819 expedientes aprobados y más de 203 millones de euros de inversión subvencionable. Además, contribuyen al mantenimiento de más de 5.200 empleos y a la creación de 1.122 nuevos puestos de trabajo.

Durante su intervención, el consejero también ha aludido al "buen momento económico" de la región, especialmente en materia de exportaciones e inversión extranjera. Extremadura cerró 2025 con un récord histórico de ventas al exterior, al superar los 4.074 millones de euros, un 22,4% más, el mayor incremento entre las comunidades autónomas. Esta tendencia, ha añadido, continúa en 2026, con un crecimiento del 14,2% entre enero y febrero.

Inversión extranjera directa

En cuanto a la inversión extranjera directa, Santamaría ha señalado que Extremadura captó 325 millones de euros en 2025, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica. A su juicio, estos datos responden a la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, los costes competitivos, la disponibilidad energética, el suelo industrial y el talento cualificado de la región.

La Junta también ha agradecido a la AEEF la organización del foro, centrado en asuntos como la geopolítica, la inteligencia artificial, la financiación empresarial, los mercados financieros o la fiscalidad del talento. Actualmente, la asociación agrupa a 550 empresas pertenecientes a 135 familias empresarias, con una facturación agregada de 6.500 millones de euros, en torno al 40% del PIB privado regional.

Santamaría ha destacado además el Programa Releva de la Empresa Familiar, impulsado por la Junta para facilitar el relevo generacional. Esta iniciativa contempla ayudas de hasta 20.000 euros para consultoría y asesoramiento experto en protocolo familiar y estrategias de continuidad empresarial.

En el caso de Consolidapyme, destinado a la consolidación y crecimiento de las pymes, la convocatoria vigente ha recibido 392 solicitudes y ha movilizado cerca de 2 millones de euros. La ampliación de 512.000 euros permitirá atender 59 expedientes adicionales que cumplen los requisitos. Por su parte, GoToMarket, orientado al desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, servicios o procesos innovadores, ha recibido 86 solicitudes, de las que 77 han sido admitidas. En una sola convocatoria se han aprobado ya 24 proyectos, con más de 2 millones de euros en ayudas concedidas, tal y como ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.