El PSOE tilda de "bochornosa" la toma de posesión de Guardiola en el Anfiteatro

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha valorado este viernes, antes del acto de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, el escenario elegido para la ceremonia: el anfiteatro romano de Mérida. Lo ha definido como un lugar "majestuoso", aunque ha contrapuesto esa imagen con lo que, a su juicio, representa la situación política de la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez ha afirmado que no hay ceremonia, "por pomposa que se pretenda", capaz de ocultar lo que ha calificado como la "vergüenza" del momento político que vive Extremadura. Según la portavoz socialista, el acto institucional no borra el contexto previo de bloqueo ni las consecuencias políticas que el PSOE atribuye al proceso de investidura.

Javier Cintas

La dirigente socialista ha situado sus críticas en los seis meses de bloqueo político que, según ha recordado, han precedido a la investidura. A su entender, lo que ofrece Guardiola a la región no es una salida de futuro, sino "involución". Álvarez ha defendido que Extremadura necesita mirar hacia adelante para poder afrontar sus retos y no quedar atrapada en una etapa que considera regresiva.

"La peor etapa" para la comunidad

Álvarez ha advertido de que, según el criterio del Grupo Socialista, lo que surge de esta investidura no guarda relación con los intereses de Extremadura, ni con la calidad democrática, ni con la defensa de los derechos de los extremeños y extremeñas. En ese sentido, ha sostenido que, tras el periodo de bloqueo, empieza ahora "la peor etapa" para la comunidad autónoma.

La portavoz socialista ha insistido en que el PSOE no comparte ni el fondo ni las consecuencias políticas del nuevo escenario abierto con la investidura de Guardiola. Sus declaraciones se producen en una jornada de fuerte carga institucional en Mérida, con el anfiteatro romano como símbolo y con la política regional pendiente del arranque del nuevo Ejecutivo autonómico.

El mensaje de Álvarez busca fijar desde el primer momento la posición del PSOE extremeño ante la nueva etapa. La formación socialista considera que el Gobierno que nace de esta investidura no responde a las necesidades de la ciudadanía y advierte de que ejercerá un control parlamentario intenso desde la Asamblea.

Fotogalería | La toma de posesión de María Guardiola como presidenta, en imágenes /

Una oposición "más vigilante que nunca"

Frente a este escenario, Piedad Álvarez ha garantizado que el PSOE se situará enfrente de cualquier posible ilegalidad que, según ha dicho, pueda cometer el nuevo Gobierno regional. También ha asegurado que el partido actuará siempre "del lado de la ciudadanía" y de los derechos de los extremeños y extremeñas.

La portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que su formación asumirá el papel de oposición con una actitud "más vigilante que nunca". Álvarez ha dejado claro que, a partir de ahora, el PSOE examinará la acción del Ejecutivo de María Guardiola y marcará distancia política con las decisiones que considere perjudiciales para Extremadura.

"No habrá dudas sobre nuestro compromiso con Extremadura", ha afirmado Álvarez, que ha convertido la jornada de investidura en el primer choque político de la nueva etapa. Para los socialistas, el inicio del mandato de Guardiola no cierra la crisis política, sino que abre un periodo en el que la oposición tratará de condicionar el debate público y parlamentario.