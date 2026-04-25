CSIF exige más plantilla en el SES para asumir el aumento de operaciones, pruebas y consultas

El sindicato CSIF Extremadura ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que refuerce las plantillas de hospitales y centros de salud ante el aumento de la actividad para reducir las listas de espera. El sindicato advierte de que la presión afecta a profesionales sanitarios y no sanitarios, por el incremento de la actividad quirúrgica, las pruebas diagnósticas y las consultas externas.

El sindicato denuncia que los centros sanitarios están asumiendo un aumento constante de pacientes, muchos de ellos con necesidades complejas de cuidados, sin que se haya producido al mismo tiempo un refuerzo real de los equipos profesionales. Según CSIF, esta situación está extendiendo la sobrecarga asistencial en unidades de distintas áreas de salud del SES.

La organización ha trasladado por escrito esta reclamación a los responsables de todas las áreas sanitarias extremeñas. En esos escritos, CSIF pide que se refuercen las unidades afectadas y que se adopten medidas urgentes para ajustar las plantillas a la actividad real que soportan los centros.

El Periódico Extremadura

Presión sobre sanitarios y no sanitarios

CSIF sostiene que la falta de recursos humanos obliga a profesionales sanitarios y no sanitarios a trabajar bajo una presión constante. Esa situación, según el sindicato, reduce el tiempo disponible para atender adecuadamente a los pacientes y puede tener impacto en la calidad de los cuidados y en la seguridad asistencial.

"Esta falta de recursos humanos obliga a los profesionales sanitarios y no sanitarios, a trabajar bajo presión constante, con menos tiempo para atender adecuadamente a los pacientes y con el consiguiente impacto en la calidad de los cuidados y en la seguridad asistencial", ha señalado CSIF.

El sindicato advierte además de que esta presión genera estrés laboral y agotamiento profesional, con un aumento del riesgo para la salud y la seguridad de trabajadores de distintas categorías del ámbito sanitario.

"Más personal, más seguridad y más calidad"

CSIF reclama que se deje de normalizar la sobrecarga asistencial en los centros sanitarios extremeños. A su juicio, la reducción de las listas de espera no puede sostenerse sobre plantillas insuficientes ni sobre el esfuerzo permanente de los trabajadores.

La organización insiste en la necesidad de "más personal, más seguridad y más calidad asistencial". También defiende que la calidad de la atención, la seguridad de los pacientes y la salud laboral de los profesionales deben ir unidas a una planificación adecuada de los recursos humanos.

"La calidad de la asistencial, la seguridad de los pacientes y la seguridad y salud de todos los trabajadores no pueden sostenerse sobre plantillas insuficientes e inadecuadas, ni sobre el sacrificio permanente de todos profesionales", ha defendido CSIF.

El sindicato sitúa esta reclamación en el contexto del incremento de la actividad sanitaria en Extremadura para reducir demoras en operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas, una presión que, según su denuncia, afecta al conjunto de las áreas de salud del SES.