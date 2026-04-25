Frenazo de las hipotecas en Extremadura en febrero: la mayor caída en casi dos años

La firma de hipotecas sufrió un severo frenazo en Extremadura en febrero pasado. En total, en el segundo mes del año se constituyeron 650 préstamos de este tipo en la comunidad autónoma, un 17,3% menos que en el mismo periodo de 2025. Fue el mayor retroceso contabilizado entre todas las comunidades autónomas, de acuerdo a los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y también el más acentuado en la región en los dos últimos años (desde marzo de 2024). Del lado contrario, en España se inscribieron en los registros de la propiedad 45.563 hipotecas sobre vivienda, un 16,3% de auge, lo que supone alcanzar su nivel más alto para este mes desde 2011.

En el caso extremeño, el mal dato de febrero llega después de que 18 de los 20 meses anteriores hubiesen acabado en positivo y de que la cifra de hipotecas de 2025 (8.843) fuera la mejor desde 2010. La tendencia tuvo continuidad en enero, con 806 operaciones recogidas, un 29% por encima de un año antes. Un crecimiento que permite que en el acumulado del año aún se mantenga un saldo positivo del 13,8%.

Buen dato nacional

El avance interanual que el mercado hipotecario contabilizó en España en febrero sobrepasa en diez puntos el crecimiento observado en enero, cuando la firma de hipotecas sobre viviendas aumentó un 6,3%. Con este nuevo incremento, este indicador encadena ya 20 meses consecutivos al alza.

El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, ligeramente por encima del 2,86% registrado en enero. Es, además, el nivel más alto desde noviembre, cuando marcó el 2,97%. Pese a este repunte, el tipo medio acumula 13 meses consecutivos por debajo de la frontera del 3%. En cuanto al plazo medio de estos préstamos, en febrero pasado promedió los 25 años.

Por lo que respecta a la modalidad del crédito concedido, el 35,2% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, mientras que el 64,8% se firmó a interés fijo. El tipo de interés medio inicial fue del 3,03% en las primeras y del 2,78% en el caso de las segundas.

Portales inmobiliarios

Los portales inmobiliarios prevén que el mercado hipotecario español entre en una fase de estabilización y progresiva ralentización durante los próximos meses tras el fuerte dinamismo de febrero, condicionado por el previsible encarecimiento de la financiación por parte del BCE y la persistente falta de oferta de vivienda en el sector.

En un comunicado, el director general de idealista/hipotecas, Juan Villén, ha señalado que, pese al dato positivo de febrero, la tendencia a lo largo del año será de una "ligera caída" en las formalizaciones. Según Villén, se espera un "claro repunte" del coste de las hipotecas a partir del segundo trimestre tras las recientes subidas del euríbor y el coste de fondos a medio plazo.

Desde Fotocasa, la directora de Estudios, María Matos, ha advertido de que el mercado se aproxima a una "fase de estabilización" por el alto nivel de los precios. Además, Matos ha subrayado que la banca está empezando a "redefinir el mercado desde la oferta de crédito", favoreciendo a perfiles con "mayor solvencia" y "capacidad de ahorro", por lo que ha explicado que el porcentaje de compradores sin hipoteca "se irá reduciendo" próximamente.

Por su parte, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha recalcado que la "falta de oferta" sigue siendo el principal "desafío estructural" del sector residencial. Según Font, esta carencia continuará "presionando los precios" y dificultando el acceso a la vivienda en el corto y medio plazo.

En una línea similar, la portavoz de iAhorro, Laura Martínez, ha pronosticado un año de "asentamiento y normalización" supeditado a la evolución de factores económicos globales. Martínez ha destacado, además, que el impacto de las tensiones internacionales en la inflación será "la clave" que dicte la próxima política monetaria.

Frente a estas previsiones de moderación, el CEO de Trioteca, Ricard Garriga, ha descrito un mercado "en ebullición" con un ritmo de crecimiento que ha calificado de "extraordinario". Asimismo, Garriga ha añadido que parte de la banca sigue compitiendo en precio "incluso" cuando el coste del dinero "no acompaña".

Mayor prudencia de las entidades

Finalmente, desde la patronal Fadei han asegurado que el ejercicio 2026 sigue una tendencia de crecimiento similar a la de 2025 en un contexto de "mucha actividad". Asimismo, han resaltado que la posición actual de los bancos es de "mayor prudencia" en la concesión de créditos para evitar el "sobreendeudamiento" de las familias.