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Domingo casi veraniego en Extremadura con máximas por encima de los 30 grados

Badajoz alcanzará los 31 grados y Cáceres llegará a los 29 en una jornada con nubes de evolución y posibles chubascos dispersos en zonas de sierra

Cielos despejados en el Valle del Ambroz

Cielos despejados en el Valle del Ambroz / Javier Lumeras

El Periódico Extremadura

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El calor vuelve a ser protagonista en Extremadura en este último domingo de abril después de un sábado marcado por la inestabilidad, los chubascos y los avisos amarillos por lluvias y tormentas en algunas zonas de la región, entre ellas el norte de Cáceres.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet) activó ayer el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el norte cacereño y en el sur de la provincia de Badajoz durante la tarde, entre las 15.00 y las 21.59 horas. La previsión apuntaba a precipitaciones que podían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas ocasionalmente acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

La situación cambia este domingo, aunque no desaparece por completo la posibilidad de inestabilidad. Según la predicción de la Aemet, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, sin descartar algunos chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta, sobre todo en el norte montañoso y en las sierras del sur. También puede formarse algún banco de niebla matinal aislado en zonas de sierra.

El protagonismo, sin embargo, será para las temperaturas. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán ligeramente, hasta superar de nuevo la barrera de los 30 grados en la comunidad. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 31 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 14 y los 29 grados.

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El viento soplará predominante del este y noreste, flojo o moderado, en una jornada que confirma el avance del calor en Extremadura antes de cerrar el último fin de semana de abril.

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