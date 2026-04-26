Extremestiza celebrará en septiembre el primer encuentro gastronómico con países hispanoamericanos

Desde la Estrategia ‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’ se está organizando el primer encuentro gastronómico que reunirá en septiembre en la región a profesionales de la cocina, a especialistas y productores de Extremadura y de países hispanoamericanos como Perú, México, Ecuador o Bolivia. Se trata de una de las áreas de Extremestiza, dedicada a la investigación e impulso de la gastronomía compartida: Gastromestiza.

Esta estrategia de la Junta de Extremadura se apoya en la confluencia e identidad común con países de habla hispana, como motor de futuro y fortalecimiento de las relaciones culturales, sociales, históricas, académicas y económicas, impulsando y revalorizando el mestizaje para posicionarse a la vanguardia de los desafíos globales.

Logo Gastromestiza. / EXTREMESTIZA

Así, a través de la investigación, la gastronomía, la artesanía, la música compartida entre América y Extremadura, los corredores culturales e históricos compartidos, la confluencia de líneas artísticas, arquitectónicas y la revalorización de todo un legado común, Extremestiza destaca la apuesta común y los recursos entre Extremadura y América.

La recuperación de oficios, laboratorios con artesanos extremeños y americanos, así como la puesta en valor de materias primas y técnicas que exploran y reactivan las profundas conexiones entre ambos territorios, en la investigación de identidades comunes, son las líneas que incluye el Área de Artesanías Compartidas de la estrategia.

Una estrategia que persigue la fusión de técnicas centenarias con los nuevos lenguajes creativos del siglo veintiuno, en una apuesta común por alcanzar a la vez beneficios patrimoniales, profesionales y económicos para Extremadura y los países colaboradores en las diversas líneas que completan Extremestiza.

Así, se abordan sectores estratégicos donde el mestizaje es más evidente, como los bordados y textiles, la orfebrería y la alfarería, que más allá de su innegable valor cultural, constituyen auténticos nichos de desarrollo y crecimiento económico conjunto.

tremestiza continúa reforzando el liderazgo y el impulso al talento femenino en el eje Extremadura-América, con la implementación de las Becas Adelantadas. / EL PERIÓDICO

Becas Adelantadas

Con el mismo objetivo, Extremestiza continúa reforzando el liderazgo y el impulso al talento femenino en el eje Extremadura-América, con la implementación de las Becas Adelantadas, becas que se desarrollan en colaboración con la Asociación de españoles científicos en USA (ECUSA), desde el Área de Historia y Liderazgo Femenino.

Se trata de facilitar, con estas bolsas de estudio, el desarrollo de perfiles tan destacados como los de las tres primeras mujeres que ya forman parte del Círculo de Talento Extremeño Adelantadas y que así fueron reconocidas, en la primera edición celebrada en Cáceres.

Estas son la pacense Dulce Muñoz del Rey, una de las figuras más destacadas del liderazgo femenino en la industria aeroespacial española; Ana Muñoz González, científica y profesora reconocida por su labor innovadora en la enseñanza de Biología y Química en español en el instituto público Wakefield High School; y Cruz Sánchez de Lara, abogada y activista en derechos humanos, que ejerce como vicepresidenta del periódico El Español.

Extremestiza dará a conocer en el mes de octubre a las siguientes Adelantadas que se incorporarán a este círculo de talento femenino y cuyos perfiles se identifican con las extremeñas del siglo XVI que construyeron América y Extremadura, en homenaje a las mujeres que contribuyeron con sus acciones al desarrollo de América y Extremadura y a potenciar el mestizaje entre ambas orillas.

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Ahondando en el mestizaje histórico y jurídico, con el objeto de comprender cómo conceptos de justicia y administración ayudaron a moldear el ordenamiento jurídico americano, Extremestiza desarrolla entre sus líneas más innovadoras las jornadas mestizaje jurídico, así como el peso y aporte de los juristas extremeños en la configuración del Corpus Legal Indiano, dentro del Área de Investigación y Estudios de América, cuya segunda edición se está completando.