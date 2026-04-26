Ni máquinas ni herbicidas: ovejas para cuidar plantas solares en Extremadura

Las ovejas pastan entre las filas de paneles solares en algunas plantas fotovoltaicas de Extremadura. Concretamente en dos: la de Augusto (Badajoz) y la de Veracruz (Almendralejo). Lejos de ser una imagen anecdótica, esta práctica forma parte de un modelo de gestión que busca integrar la producción de energía renovable con la actividad ganadera y la mejora ambiental del territorio.

El llamado pastoreo fotovoltaico es el eje del proyecto Pastoreo FV, coordinado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), que ha analizado durante más de dos años cómo aprovechar la presencia del ganado dentro de estas instalaciones para mejorar la vegetación, el suelo y la biodiversidad.

Según explica Valentín Maya, investigador y responsable del proyecto, uno de los problemas habituales en muchas plantas solares es que el ganado se utiliza únicamente para controlar la vegetación.

«Las ovejas se introducen muchas veces solo para reducir la carga de combustible y evitar incendios, pero sin ningún tipo de gestión», señala. «Eso acaba provocando que los pastos se degraden y aparezcan especies que el ganado no aprovecha».

Cuando esto ocurre, los promotores energéticos deben recurrir al desbroce mecánico para mantener la vegetación bajo control, lo que supone un aumento de costes y un mayor impacto ambiental.

En su justa medida

El proyecto plantea un cambio de enfoque: utilizar el pastoreo regenerativo como herramienta para gestionar estas superficies de forma sostenible. Este modelo consiste en planificar el aprovechamiento del pasto para evitar su agotamiento, permitir periodos de descanso de la vegetación y mantener una carga ganadera adecuada.

Además, en las zonas donde la cubierta vegetal se encontraba degradada, los investigadores han trabajado en la mejora de los pastos mediante la siembra de especies vegetales, especialmente leguminosas, que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo y aportan un alimento de mayor calidad para el ganado.

Dos plantas piloto en Extremadura

El proyecto se ha desarrollado entre junio de 2023 y noviembre de 2025 en dos plantas fotovoltaicas piloto ubicadas en la geografía regional: Augusto, en Badajoz, y Veracruz, en el término municipal de Almendralejo. En ambas instalaciones se han puesto en marcha distintas estrategias de gestión ganadera y mejora de la vegetación para analizar su impacto sobre el suelo y el ecosistema.

Los resultados muestran que una correcta gestión del pastoreo puede mejorar la calidad y producción del pasto, favorecer la cobertura vegetal del terreno y aumentar la capacidad del suelo para infiltrar agua. Todo ello contribuye a reducir problemas de erosión y a reforzar la actividad biológica del suelo. También se ha observado un aumento de recursos florales y hábitats adecuados para polinizadores como abejas y otros insectos, lo que contribuye a mejorar la biodiversidad en el entorno de estas instalaciones.

Valentín Maya / El Periódico Extremadura

«El potencial es muy grande si se gestiona correctamente» — Valentín Maya - Ingeniero agrónomo e investigador

Más de 200 plantas fotovoltaicas analizadas

Uno de los avances del proyecto ha sido el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que recoge todas las plantas fotovoltaicas de gran tamaño instaladas en Extremadura. La herramienta integra 201 plantas solares con potencias superiores a 10 megavatios, que ocupan en conjunto cerca de 19.400 hectáreas en la región.

Además de su localización, el sistema incluye información útil para su gestión, como puntos de agua, zonas de protección ambiental o infraestructuras destinadas a favorecer la fauna. Según Valentín Maya, esta base de datos permitirá analizar mejor el impacto territorial de estas instalaciones y facilitar la aplicación de modelos de gestión sostenible como el pastoreo regenerativo.

Extremadura es una de las comunidades con mayor desarrollo de energía solar en España y también una de las regiones con mayor censo de ovino. Para los responsables del proyecto, esa combinación abre una oportunidad para integrar ambas actividades.

Un notable beneficio

«El potencial es muy grande si se gestiona correctamente», explica Valentín Maya. «Las plantas fotovoltaicas pueden convertirse en espacios que generen biodiversidad y mantengan actividad agraria».

El proyecto también ha elaborado un manual de buenas prácticas dirigido tanto a promotores energéticos como a ganaderos, con recomendaciones sobre manejo del pastoreo, mejora de cubiertas vegetales e infraestructuras necesarias para facilitar la actividad ganadera dentro de las plantas solares.

Además, durante el desarrollo del proyecto se han realizado encuestas a la población extremeña que reflejan que la incorporación del pastoreo regenerativo mejora la percepción social sobre las plantas fotovoltaicas y aumenta su aceptación en el territorio.

Para Valentín Maya, el futuro de este modelo pasa por seguir desarrollando herramientas de gestión y por incorporar estas prácticas dentro de la planificación ambiental de las instalaciones solares. De esta forma, concluye, la transición energética podría avanzar de la mano del campo, combinando producción eléctrica, actividad ganadera y conservación del territorio.