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Sistema ES-Alert

Protección Civil realiza este lunes un simulacro del sistema ES-Alert en los municipios cercanos a la central de Almaraz

Imagen de archivo de un simulacro en el entorno de la Central de Almaraz.

Imagen de archivo de un simulacro en el entorno de la Central de Almaraz. / Francis Villegas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias va a realizar este lunes, 27 de abril, un simulacro del sistema ES-Alert en los municipios cacereños que están cerca de la central nuclear de Almaraz.

Los municipios afectados son Almaraz, Saucedilla, Romangordo, Belvís de Monroy, Casatejada, Valdecañas del Tajo, Serrejón, Higuera de Albalat, Casas de Miravete, Millanes de la Mata, Toril y Mesas de Ibor.

Este es uno de los simulacros que Protección Civil está realizando entre el 24 de abril y el 13 de mayo en los municipios que rodean centrales nucleares en España, de manera que un total de 61 municipios de las provincias de Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia participarán en estas pruebas. Afectará a una población de unos 75.728 habitantes.

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Íñigo Roy

Emergencia nuclear

El objetivo del ejercicio es comprobar la respuesta en caso de activación de los planes de emergencia nuclear.

Al tratarse de un escenario de riesgo nuclear, como competencia estatal, la alerta deberá ser notificada desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) a petición de cada Subdelegación del Gobierno implicada en el simulacro.

El ejercicio de Protección Civil va a consistir en el envío del mensaje a las redes de los operadores de telefonía móvil para su difusión a los terminales que estén conectados a alguna de las antenas de telefonía situadas en las Áreas de Alerta.

Fotogalería | La delegación de eurodiputados visita Almaraz y conoce de primera mano el funcionamiento de la central nuclear

Fotogalería | La delegación de eurodiputados visita Almaraz y conoce de primera mano el funcionamiento de la central nuclear

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Fotogalería | La delegación de eurodiputados visita Almaraz y conoce de primera mano el funcionamiento de la central nuclear / Toni Gudiel

Verificar la cobertura

Su objetivo es verificar la cobertura del sistema ES-Alert en las localidades pertenecientes a la Zona I de los Planes de Emergencia Exterior de las distintas centrales nucleares que abarca un radio comprendido entre los 0 y los 10 kilómetros alrededor de estas instalaciones.

La notificación emitida llegará a todos los dispositivos móviles que se encuentren dentro de este espacio contemplado para el simulacro e incluyendo que se trata de una prueba y que, por lo tanto, no es necesario avisar a los centros de emergencias del 112.

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La duración del ejercicio será de entre 15 y 20 minutos que será el tiempo durante el cual las antenas repetidoras retransmitirán el mensaje. La hora aproximada para su realización será las 11 de la mañana y tendrán previsto realizarse de manera escalonada y consecutiva durante los siguientes días, como detalla la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

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