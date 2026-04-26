Un viaje a bordo del histórico 'Tren de los 80' para redescubrir Extremadura por raíles

Viajar a Extremadura como hace cuatro décadas. Sentarse en un coche de departamentos, mirar por la ventanilla sin prisa y atravesar el paisaje del bosque mediterráneo al ritmo de un tren histórico. Esa es la propuesta del viaje 'Sierra de Gredos', organizado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), en colaboración con Alsa y Trenes Turísticos, que permitirá recorrer tierras extremeñas a bordo del conocido como 'Tren de los 80'.

La expedición partirá el próximo 1 de mayo desde la estación madrileña de Chamartín, con paradas en Atocha y Leganés para recoger pasajeros. Desde allí, el convoy pondrá rumbo a Extremadura, con paradas en Navalmoral de la Mata y Monfragüe, hasta alcanzar su primer destino: Cáceres. Será el inicio de un fin de semana pensado no solo como desplazamiento, sino como una experiencia de viaje ferroviario, de esas en las que el trayecto importa tanto como el lugar de llegada.

La antigua vía hacia Portugal

La segunda jornada comenzará a primera hora de la mañana del sábado, 2 de mayo, en la estación de Cáceres. Desde allí, el tren recorrerá cerca de 100 kilómetros de la antigua conexión ferroviaria internacional con Portugal hasta llegar a Valencia de Alcántara, una línea cargada de memoria ferroviaria y paisajística.

El histórico Tren de los 80. / El Periódico

El trayecto discurrirá por el característico paisaje del bosque mediterráneo extremeño, con dehesas, encinares y una perspectiva distinta del territorio desde la vía. Durante el recorrido está prevista además una parada fotográfica en Arroyo-Malpartida, uno de esos puntos pensados para que los viajeros puedan conservar una imagen del convoy histórico en plena ruta.

Tras aproximadamente una hora de viaje, el tren llegará a la estación de Valencia de Alcántara. Desde allí, los participantes serán trasladados en autobús hasta el núcleo urbano, donde se ha programado una visita guiada opcional, que podrá reservarse a través del despacho de billetes de la AAFM. También habrá tiempo libre para recorrer la localidad y disfrutar de su oferta gastronómica antes del regreso vespertino a Cáceres, previsto en torno a las 19.00 horas.

Un fin de semana sobre raíles

El domingo, 3 de mayo, tendrá lugar la tercera y última jornada del viaje. Tras la hora de comer, el tren iniciará el regreso hacia Madrid, con llegada prevista a Chamartín alrededor de las 20.00 horas. Se cerrará así un itinerario de tres días que combina turismo, patrimonio ferroviario y paisaje extremeño, con Cáceres como base y Valencia de Alcántara como destino principal del recorrido histórico.

La propuesta forma parte de la labor de divulgación y conservación que desarrolla la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1946 y declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 1988. La asociación reúne a personas interesadas en el mundo ferroviario y dedica parte de su actividad a la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico ferroviario.

Coches de otra época

El protagonista del viaje será el 'Tren de los 80', una composición integrada por varios coches de viajeros construidos en esa década. Entre ellos hay coches salón, coches de departamentos, coches literas y un coche-camas, todos con las características libreas azul y amarillo o marrón y crema que remiten a otra época del ferrocarril español.

El tren, a su salida de Madrid. / El Periódico

Una vez restaurados y en condiciones de circulación, estos trenes históricos se ponen en valor mediante viajes especiales como el previsto por tierras extremeñas. En ocasiones, también son utilizados en rodajes de películas o anuncios publicitarios, una actividad que contribuye a su mantenimiento. En este caso, el convoy servirá para algo más que transportar viajeros: devolverá por unos días a la vía extremeña una forma de viajar ligada a la memoria, al paisaje y al patrimonio ferroviario.

Billetes a la venta

Los billetes para el viaje completo entre Madrid y Cáceres están ya a la venta desde 31,95 euros, con un 10% de descuento para socios de la AAFM. Las tarifas generales de ida y vuelta oscilan entre los 31,95 euros en segunda clase literas y los 45,95 euros en primera clase departamentos, según el tipo de coche elegido.

Además, el trayecto especial del sábado entre Cáceres y Valencia de Alcántara se vende por separado, con precios desde 26,95 euros, y la visita guiada opcional en Valencia de Alcántara puede reservarse por 5 euros. La asociación detalla que los menores de 4 años no pagan billete si no ocupan asiento