El 30% de los pacientes extremeños que superan la ley de tiempos de respuesta reclaman al SES

Aunque las listas de espera han descendido hasta alcanzar las 139.220 personas, a cierre de 2025 había casi 9.000 extremeños (el 6,4% del total) cuya demora en la atención superaban la espera máxima fijada en la Ley de Tiempos de Respuesta para la Atención Sanitaria Especializada en Extremadura, que es de 180 días para ser intervenido quirúrgicamente, 60 días para las primeras consultas y 30 días para pruebas diagnósticas. Sin embargo, son una minoría los que acaban solicitando que se cumplan la norma.

Según la última memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, durante el año pasado el 29,7% de los pacientes que superaban los tiempos de espera legales reclamaron a esta figura, que ostenta Eva María Molinero, que se cumpliera la normativa. Fueron un total de 2.669 solicitudes, lo que supone además un descenso del 2,3% respeto a la memoria de 2024, cuando se registraron 2.732 solicitudes de aplicación de la ley, una rebaja que la Defensora destaca «favorablemente».

De esta forma, han descendido las reclamaciones para intervenciones quirúrgicas (619 frente a las 780 de un año antes), pero sin embargo se han incrementado las de primeras consultas (1.232 frente a las 1.288 de 2024) y también las solicitudes para reclamar pruebas diagnósticas (818 en 2025 y 664 en 2024) una vez superado los plazos marcados por el sistema de garantías.

Solicitudes para exigir la atención

En esos casos, los afectados pueden plantear ante la Defensora de los Usuarios una solicitud para requerir que se le preste atención cuanto antes porque ya supera los plazos legales y el SES tiene la obligación de proceder a su atención en sus centros sanitarios (incluso de otra área sanitaria distinta) o derivar al paciente a una clínica concertada si lo anterior no es posible.

Según los datos de la memoria, la situación es especialmente destacada en el caso de las primeras consultas, a pesar de que los tiempos medios de espera se han reducido a cierre de 2025 en 13 días hasta los 112 (frente a 125), notablemente por encima de los 60 días máximo que marca la ley. En el resto de la actividad, la demora también ha bajado algunos días. Las listas de espera para las pruebas diagnósticas/terapéuticas también han mejorado, pero siguen superando el máximo legal de 30 días actividades tan habituales como las ecografías (38 días de demora), endoscopias (107 días), resonancias (47 días) y TAC (47 días). Para las intervenciones quirúrgicas, por su parte, la espera media ha pasado de los 178 a los 135 días.

Por áreas de salud, son Badajoz (con el 28% del total de solicitudes), Cáceres (20%), Llerena-Zafra (20%) y Mérida (19%), por este orden, las más demandadas por los pacientes extremeños por incumplimiento de los plazos de atención sanitaria. En el lado contrario, se encuentran Coria y Navalmoral de la Mata, con apenas un 1% de las solicitudes.

Mediación y recomendaciones

Del total de solicitudes (2.732) se denegaron 71 por distintas causas y más de la mitad, 1.559, se resolvieron por mediación facilitándose al paciente la atención sanitaria demanda. El resto de casos (otras 1.039 solicitudes principalmente para primeras consultas e intervenciones quirúrgicas) finalizaron con la emisión por parte de la Defensora de los Usuarios de una «resolución de recomendaciones» en la que se indicaba al SES la obligación de resolver la solicitud del paciente que reclama y la posibilidad de ofrecerle la atención sanitaria en un centro concertado.

La memoria de Molinero también recoge que durante 2025 se tramitaron 84 solicitudes de asistencia por aplicación del decreto 132/2006 que reduce los tiempos de espera en determinadas especialidades: 61 solicitudes demandaban intervenciones quirúrgicas para patologías como aneurismas cirugía cardiaca valvular, vitrectomía o cirugía de exéresis de procesos tumorales malignos, entre otras, y 4 solicitudes demandando primeras consultas y 19 para primeras pruebas al tratarse de casos de sospecha fundamentada en criterios clínicos de enfermedad oncológica.

Las peticiones de la Defensora al SES

En su memoria, la Defensora de los Usuarios del SES también dedica un capítulo a las conclusiones en el que nuevamente, un año más, recuerda la obligación de garantizar el derecho de los pacientes regidos en la norma autonómica sobre los plazos máximos de espera, «adoptando las medidas organizativas y asistenciales adecuadas, mediante la oferta al paciente y su derivación a otros centros hospitalarios públicos de otras áreas sanitarias distintas al centro de procedencia, aumento o refuerzo de plantilla y de actividad quirúrgica extraordinaria en centros sanitarios públicos, y la derivación del paciente a centros concertados privados, previa oferta al mismo».

En estas peticiones de Eva María Molinero al Servicio Extremeño de Salud tiene principalmente a los pacientes «con una demora quirúrgica excesiva y sin programación de la asistencia sanitaria demandada en un periodo breve y compatible con la protección de la salud, para mejorar su calidad de vida», según destaca la última memoria, publicada recientemente. Asimismo, Molinero también valora «en sentido positivo» los pasos que se están dando en la atención a los pacientes y usuarios del Servicio Extremeño de Salud mediante los planes de choque y reconoce el esfuerzo realizado por los gestores sanitarios durante el año 2025.