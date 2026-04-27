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Nueva Ejecutiva regional

Cotrina prevé una transición "ejemplar" en el PSOE provincial de Cáceres, aún sin fecha para el congreso

María José Pulido, actual vicesecretaria general, toma las riendas de la agrupación tras disolverse la gestora

Álvaro Sánchez Cotrina.

Álvaro Sánchez Cotrina. / PSOE de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida

Álvaro Sánchez Cotrina prevé una transición "ejemplar" en el PSOE provincial de Cáceres, que tendrá que eligir nuevo secretario general después de que el propio Cotrina haya sido ratificado como líder del partido a nivel autonómico tras ganar las primarias del pasado 11 de abril. María José Pulido, actual vicesecretaria, "acaba de tomar las riendas" de la agrupación provincial hasta la celebración del Congreso extraordinario, aún sin fecha.

María José Pulido Pérez, maestra en PROA.

María José Pulido Pérez, maestra en PROA. / EL PERIÓDICO

"Tranquilidad y sosiego"

"Tranquilidad y sosiego", ha señalado Cotrina este jueves emulado las palabras del presidente de la gestora, José Luis Quintana. Cotrina cesó temporalmente de su responsabilidad orgánica en el PSOE de Cáceres tras presentar su candidatura a las primarias regionales, pero entonces fue sustituido por Eduardo Béjar porque María José Pulido estaba en funciones en la Ejecutiva provincial por haber sido incluida en la gestora.

Video | Cotrina toma el mando del PSOE extremeño con Ibarra y Zapatero como avales para "volver a ganar"

Video | Cotrina toma el mando del PSOE extremeño con Ibarra y Zapatero como avales para "volver a ganar"

Europa Press

Ahora, con Pulido ya al frente como vicesecretaria, Cotrina ha insistido en que no existe todavía una fecha cerrada para el congreso provincial. La prioridad, según ha trasladado, pasa por mantener el funcionamiento ordinario del partido y garantizar una transición tranquila.

Trabajo en la provincia

El dirigente socialista ha situado esta nueva fase en clave de reorganización y presencia territorial. La dirección provincial quiere reforzar el contacto con las agrupaciones locales y activar de nuevo la estructura del partido en los municipios cacereños.

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Cotrina ha defendido que el PSOE de Cáceres debe afrontar esta etapa con unidad interna y con voluntad de recuperar impulso político en la provincia. Su mensaje, ha subrayado, es de continuidad, normalidad orgánica y trabajo en el territorio.

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