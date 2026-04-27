Los “cuarteles sobre ruedas” de la Guardia Civil refuerzan la atención a los pueblos de Extremadura

La Guardia Civil ha presentado este lunes en Hernán Cortés la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) que estará operativa en la provincia de Badajoz. El vehículo, concebido como un “cuartel sobre ruedas”, permitirá acercar la atención policial, la recogida de denuncias y la respuesta operativa a pequeñas localidades rurales sin puesto permanente.

La iniciativa tiene carácter regional, ya que Extremadura contará inicialmente con dos oficinas móviles de este tipo, una para la provincia de Badajoz y otra para Cáceres, dentro del refuerzo territorial de la Guardia Civil para llevar sus servicios a distintos municipios de la comunidad autónoma.

Presentación de la nueva OMAC en Hernán Cortés. / Comandancia de Badajoz.

El nuevo recurso, adscrito a la Comandancia de Badajoz, recorrerá de forma programada distintas comarcas de la provincia mediante calendarios mensuales coordinados con los ayuntamientos, aunque también podrá activarse a demanda para atender incidencias concretas o desplazarse a eventos multitudinarios, romerías, incendios o inundaciones como Puesto de Mando Avanzado.

Al acto de presentación ha asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha subrayado que la medida busca reforzar la cercanía de la Guardia Civil con la población rural extremeña, especialmente en municipios pequeños o con dificultades de acceso a servicios permanentes. En Extremadura, el cuerpo presta cobertura a más de 600.000 personas en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Servicios sobre ruedas

La OMAC está equipada para atender a víctimas de delitos, recoger denuncias, realizar trámites de intervención de armas, instruir diligencias y ofrecer respuesta policial ante situaciones de riesgo. Para ello, trabajará en la demarcación con la aplicación SIGO Movilidad, destinada a tabletas y dispositivos móviles.

La unidad cuenta con conexión tecnológica integral, autonomía energética, sistemas de comunicación avanzados, cámaras de vigilancia de 360 grados y capacidad para operar como una extensión completa de cualquier cuartel. Esto permitirá ofrecer atención ciudadana, recepción de denuncias, coordinación de emergencias y presencia institucional en cualquier punto del territorio.

Tres funciones principales

El teniente coronel jefe de la Comandancia de Badajoz, Manuel Delgado, ha explicado que esta iniciativa amplía modelos previos ya utilizados con éxito en la atención móvil al peregrino y se suma a herramientas como la denuncia telemática o la recogida de denuncias mediante tabletas por parte de las patrullas sobre el terreno.

Según Delgado, el objetivo es combinar tres grandes funciones: la atención ciudadana ordinaria, el despliegue estratégico en eventos y ferias, y la respuesta ante situaciones imprevisibles o catástrofes, lo que permitirá una actuación más rápida y flexible.

De los peregrinos a los pueblos

Estas oficinas móviles nacieron hace cinco años como unidades de atención a peregrinos del Camino de Santiago. Desde entonces, se han convertido en auténticos “cuarteles móviles”, configurados con prestaciones similares a las de una instalación fija de la Guardia Civil.

En el caso de Badajoz, la nueva OMAC también tendrá especial relevancia ante el previsible incremento de peregrinos en la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe de Córdoba y el Camino del Sur, procedente de Huelva, a su paso por la provincia.

Dos oficinas en Extremadura

Extremadura contará inicialmente con dos oficinas móviles de este tipo, una para la provincia de Badajoz y otra para Cáceres, dentro del refuerzo territorial de la Guardia Civil en la comunidad autónoma.

La oficina presentada en Hernán Cortés se enmarca en el despliegue de las OMAC, que ya operaban en 15 provincias de siete comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón.

Reconocimiento al mundo rural

La alcaldesa de Hernán Cortés, Judit Olivares, ha valorado la elección de su municipio para la presentación como un reconocimiento al mundo rural y ha defendido que la iniciativa supone “llevar a la práctica” la mejora de servicios esenciales para pequeñas poblaciones.

Con esta oficina móvil, la Guardia Civil busca reforzar la seguridad pública, mejorar la atención en el medio rural y responder con mayor rapidez ante las necesidades puntuales de los vecinos. La unidad podrá desplazarse a distintos municipios para facilitar trámites y prestar asistencia directa, especialmente en zonas donde la distancia a los cuarteles o a los servicios administrativos dificulta la atención presencial.