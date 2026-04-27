Las Ferias FP Pyme de la Cámara de Badajoz impulsan un nuevo modelo de conexión entre empresa y formación
La iniciativa de la Cámara de Comercio de Badajoz busca conectar la formación profesional con el mercado laboral extremeño a través de encuentros B2B y asesoramiento
La celebración de la I Feria FP Pyme en el marco de Expoenergea 2026 ha supuesto un paso decisivo en la construcción de un nuevo modelo de relación entre el sistema educativo y el tejido empresarial en Extremadura.
Impulsada por la Cámara de Comercio de Badajoz, esta iniciativa nace con una vocación clara: convertir la Formación Profesional en una herramienta real de conexión con el empleo, facilitando el encuentro directo entre empresas que necesitan talento y centros educativos que lo forman.
FP Pyme: un espacio diseñado para conectar talento y empresa
La Feria FP Pyme se ha configurado como un espacio práctico, dinámico y orientado a resultados, donde empresas y centros de Formación Profesional han podido compartir necesidades, expectativas y oportunidades de colaboración.
A través de un centenar de encuentros B2B, sesiones de trabajo y espacios de asesoramiento, las empresas participantes han podido identificar perfiles profesionales ajustados a sus necesidades, mientras que los centros educativos han recibido información directa sobre la evolución del mercado laboral.
Este modelo permite avanzar hacia una formación más alineada con la realidad productiva, especialmente en sectores estratégicos como el energético, donde la transformación tecnológica exige nuevos perfiles profesionales y competencias específicas.
Un ecosistema en construcción: continuidad más allá de un evento
La Feria FP Pyme no se concibe como una acción aislada, sino como el punto de partida de un ciclo estructurado de colaboración territorial.
Este itinerario tiene como objetivo consolidar una red estable entre empresa, formación y administración, dando continuidad al trabajo iniciado en Expoenergea.
El ciclo se desarrollará en cuatro fases:
- Primera edición en abril en IFEBA (Badajoz), como punto de arranque del ecosistema FP Pyme
- Segunda edición en octubre en Almendralejo, orientada a la expansión territorial de la red empresarial y educativa
- Tercera edición en noviembre en Mérida, centrada en la consolidación de alianzas estratégicas
- Una edición final de cierre en Badajoz, enfocada en la formalización de convenios de Formación Profesional y evaluación del impacto
Toda la información en https://www.camarabadajoz.es/feriafppyme/
Formación, empleo y sector energético: un mismo reto compartido
La programación desarrollada en el marco de FP Pyme ha incluido ponencias, así como una mesa de debate con la participación del Clúster de la Energía de Extremadura, la Red de Talento FP y la Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Extremadura.
Asimismo, durante el desarrollo de la mesa se puso de manifiesto la relevancia del sector energético como motor de desarrollo para el territorio, así como la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de las infraestructuras asociadas. En este sentido, se apuntó la importancia de acompañar el crecimiento de la actividad energética con una planificación adecuada de las capacidades técnicas y de red, que permita consolidar el despliegue de nuevos proyectos industriales y empresariales en la región.
Además, el análisis compartido ha puesto de relieve la importancia de reforzar la conexión entre formación y empresa para dar respuesta a las necesidades de un sector energético en plena transformación. Por este motivo, se ha dado a conocer Tandempresa a través de la ponencia "Impulsando el talento que tu empresa necesita", programa con el que la Cámara de Badajoz promueve la FP Dual junto a la Junta de Extremadura.
La Feria FP Pyme responde a un objetivo claro: mejorar la empleabilidad, reducir la distancia entre formación y empresa y favorecer la generación de oportunidades reales de empleo en Extremadura.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Badajoz refuerza su papel como agente facilitador entre el tejido empresarial, el sistema educativo y las administraciones públicas, impulsando espacios de encuentro que permiten transformar el diálogo en acciones concretas.
De la conexión al impacto real
La I Feria FP Pyme marca el inicio de un modelo de trabajo continuado que busca consolidar un ecosistema estable de colaboración en torno a la Formación Profesional.
Un modelo que no se limita a la reflexión, sino que avanza hacia la creación de oportunidades reales para empresas y profesionales, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad del territorio.
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El Cacereño, más cerca de bajar
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres