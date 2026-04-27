Las Ferias FP Pyme de la Cámara de Badajoz impulsan un nuevo modelo de conexión entre empresa y formación

La celebración de la I Feria FP Pyme en el marco de Expoenergea 2026 ha supuesto un paso decisivo en la construcción de un nuevo modelo de relación entre el sistema educativo y el tejido empresarial en Extremadura.

Impulsada por la Cámara de Comercio de Badajoz, esta iniciativa nace con una vocación clara: convertir la Formación Profesional en una herramienta real de conexión con el empleo, facilitando el encuentro directo entre empresas que necesitan talento y centros educativos que lo forman.

Expositor de la Cámara de Comercio de Badajoz en Expoenergea. / EL PERIÓDICO

FP Pyme: un espacio diseñado para conectar talento y empresa

La Feria FP Pyme se ha configurado como un espacio práctico, dinámico y orientado a resultados, donde empresas y centros de Formación Profesional han podido compartir necesidades, expectativas y oportunidades de colaboración.

A través de un centenar de encuentros B2B, sesiones de trabajo y espacios de asesoramiento, las empresas participantes han podido identificar perfiles profesionales ajustados a sus necesidades, mientras que los centros educativos han recibido información directa sobre la evolución del mercado laboral.

Este modelo permite avanzar hacia una formación más alineada con la realidad productiva, especialmente en sectores estratégicos como el energético, donde la transformación tecnológica exige nuevos perfiles profesionales y competencias específicas.

Mesa de debate con la participación del Clúster de la Energía de Extremadura, la Red de Talento FP y la Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Extremadura. / CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

Un ecosistema en construcción: continuidad más allá de un evento

La Feria FP Pyme no se concibe como una acción aislada, sino como el punto de partida de un ciclo estructurado de colaboración territorial.

Este itinerario tiene como objetivo consolidar una red estable entre empresa, formación y administración, dando continuidad al trabajo iniciado en Expoenergea.

El ciclo se desarrollará en cuatro fases:

Primera edición en abril en IFEBA (Badajoz) , como punto de arranque del ecosistema FP Pyme

, como punto de arranque del ecosistema FP Pyme Segunda edición en octubre en Almendralejo , orientada a la expansión territorial de la red empresarial y educativa

, orientada a la expansión territorial de la red empresarial y educativa Tercera edición en noviembre en Mérida , centrada en la consolidación de alianzas estratégicas

, centrada en la consolidación de alianzas estratégicas Una edición final de cierre en Badajoz, enfocada en la formalización de convenios de Formación Profesional y evaluación del impacto

Toda la información en https://www.camarabadajoz.es/feriafppyme/

Ponencias de la Cámara de Comercio de Badajoz en la feria. / CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

Formación, empleo y sector energético: un mismo reto compartido

La programación desarrollada en el marco de FP Pyme ha incluido ponencias, así como una mesa de debate con la participación del Clúster de la Energía de Extremadura, la Red de Talento FP y la Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

Asimismo, durante el desarrollo de la mesa se puso de manifiesto la relevancia del sector energético como motor de desarrollo para el territorio, así como la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de las infraestructuras asociadas. En este sentido, se apuntó la importancia de acompañar el crecimiento de la actividad energética con una planificación adecuada de las capacidades técnicas y de red, que permita consolidar el despliegue de nuevos proyectos industriales y empresariales en la región.

Además, el análisis compartido ha puesto de relieve la importancia de reforzar la conexión entre formación y empresa para dar respuesta a las necesidades de un sector energético en plena transformación. Por este motivo, se ha dado a conocer Tandempresa a través de la ponencia "Impulsando el talento que tu empresa necesita", programa con el que la Cámara de Badajoz promueve la FP Dual junto a la Junta de Extremadura.

La Feria FP Pyme responde a un objetivo claro: mejorar la empleabilidad, reducir la distancia entre formación y empresa y favorecer la generación de oportunidades reales de empleo en Extremadura.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Badajoz refuerza su papel como agente facilitador entre el tejido empresarial, el sistema educativo y las administraciones públicas, impulsando espacios de encuentro que permiten transformar el diálogo en acciones concretas.

Las Ferias FP Pyme de la Cámara de Badajoz impulsan un nuevo modelo de conexión entre empresa y formación / CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

De la conexión al impacto real

La I Feria FP Pyme marca el inicio de un modelo de trabajo continuado que busca consolidar un ecosistema estable de colaboración en torno a la Formación Profesional.

Un modelo que no se limita a la reflexión, sino que avanza hacia la creación de oportunidades reales para empresas y profesionales, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad del territorio.