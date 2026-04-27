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Hornachos convoca una nueva concentración para pedir justicia por Francisca Cadenas

Tendrá lugar el próximo 9 de mayo, cuando se cumplen nueve años desde su desaparición

Concentración del pueblo de Hornachos en apoyo a la familia de Francisca Cadenas el pasado mes de marzo

Concentración del pueblo de Hornachos en apoyo a la familia de Francisca Cadenas el pasado mes de marzo / Antonio Castaño

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La localidad pacense de Hornachos acogerá el próximo 9 de mayo una nueva concentración en memoria de Francisca Cadenas, cuando se cumplen nueve años de su desaparición, en un contexto marcado por el proceso judicial tras el hallazgo de sus restos y la detención de los presuntos responsables.

El acto, convocado a las 20:45 horas en la Plaza de España bajo el lema 'Justicia para Francis', adquiere este año un significado especial por la evolución de la investigación penal, centrada en esclarecer las circunstancias de su muerte.

En el marco de este procedimiento, permanecen en prisión e investigados por asesinato dos hermanos vecinos de la víctima, uno de los cuales ha reconocido su implicación en el crimen, mientras continúan practicándose diligencias clave como pruebas de ADN y análisis forenses definitivos.

Nuevos estudios

La familia ha solicitado nuevos estudios sobre los restos óseos con el objetivo de determinar con mayor precisión lo ocurrido y no descarta solicitar la máxima pena, la prisión permanente revisable, si se confirma el móvil sexual del crimen.

La convocatoria coincide con el aniversario de la desaparición de Francisca Cadenas, ocurrida el 9 de mayo de 2017, cuando fue vista por última vez a escasos metros de su domicilio en Hornachos.

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Tras años de movilizaciones para reclamar avances en la investigación, ya que el caso permaneció archivado durante años, la concentración de este año pone el foco de forma más explícita en la exigencia de justicia.

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