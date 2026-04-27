Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Aunque las contrataciones se reducen un 7,8%, la patronal señala que la actividad sigue creciendo, pero el problema está en la falta de relevo generacional, con cuatro de cada 10 trabajadores mayores de 50 años

El aumento de las compras en el centro comercial Ruta de la Plata y el elevado precio de los alquileres céntricos merman la rentabilidad de los grandes locales

Alberto Royano, destinado en Villaluenga de la Sagra, detuvo una hemorragia inguinal masiva con material hemostático y presión directa: "En 3 o 5 minutos podía haber muerto"

A cierre de 2025, más de 8.900 extremeños superaban la espera fijada en la norma extremeña (180 días para cirugías, 60 para primeras consultas y 30 para pruebas), pero solo 2.669 solicitaron su cumplimiento

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El estudio de tráfico concluye que la futura vía podrá absorber la demanda prevista hasta 2043, aliviar el paso por el casco urbano, ordenar los accesos y funcionar con estabilidad tanto en sus tramos como en los enlaces proyectados. El objetivo es mantener niveles de tráfico estables durante dos décadas