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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La construcción necesita más de 10.000 empleados en Extremadura pese a la caída de contratos
Aunque las contrataciones se reducen un 7,8%, la patronal señala que la actividad sigue creciendo, pero el problema está en la falta de relevo generacional, con cuatro de cada 10 trabajadores mayores de 50 años
Los grandes locales del centro de Cáceres pierden su atractivo por el incremento del alquiler y la potencia del centro comercial
El aumento de las compras en el centro comercial Ruta de la Plata y el elevado precio de los alquileres céntricos merman la rentabilidad de los grandes locales
"Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando": un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
Alberto Royano, destinado en Villaluenga de la Sagra, detuvo una hemorragia inguinal masiva con material hemostático y presión directa: "En 3 o 5 minutos podía haber muerto"
El 30% de los pacientes extremeños que superan la ley de tiempos de respuesta reclaman al SES
A cierre de 2025, más de 8.900 extremeños superaban la espera fijada en la norma extremeña (180 días para cirugías, 60 para primeras consultas y 30 para pruebas), pero solo 2.669 solicitaron su cumplimiento
20 años de tráfico fluido, la gran promesa de la M-30 de Cáceres
El estudio de tráfico concluye que la futura vía podrá absorber la demanda prevista hasta 2043, aliviar el paso por el casco urbano, ordenar los accesos y funcionar con estabilidad tanto en sus tramos como en los enlaces proyectados. El objetivo es mantener niveles de tráfico estables durante dos décadas
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
- La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
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