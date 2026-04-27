Seis muertos en dos meses elevan la alarma por los accidentes laborales en Extremadura

La siniestralidad laboral enciende las alarmas en Extremadura. Seis personas han fallecido en accidentes de trabajo en los dos primeros meses de 2026, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron cuatro víctimas mortales. El dato llega después de un 2025 en el que 14 trabajadores perdieron la vida y la región contabilizó 23.338 accidentes laborales, una media de 64 cada día.

UGT Extremadura ha presentado este lunes en Mérida la exposición ‘El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas’, una muestra con la que el sindicato quiere evidenciar que una parte importante de los accidentes pueden evitarse con una adecuada prevención. La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora este martes y por el que también el sindicato CCOO ha convocado una concentración en Mérida bajo el lema "Trabajar, sí. Perder la vida, no".

"Ir a ganarse la vida"

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha subrayado la preocupación del sindicato por la evolución de los datos en la región. "Seguimos manifestando la preocupación por los datos de siniestralidad laboral en nuestra región", ha señalado.

María José Ladera, responsable de Salud Laboral en UGT, en la inauguración de la exposición 'El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas'. / UGT

Ladera ha recordado que en 2025 "14 personas perdieron la vida por el hecho de ir a ganársela", una cifra que, lejos de corregirse, ha empeorado en el arranque de este año.

En enero y febrero de 2026 se han registrado 1.748 accidentes con baja, siete más que en el mismo periodo del año anterior. Aunque la siniestralidad global se mantiene relativamente estable, UGT advierte de un empeoramiento de la gravedad, con más víctimas mortales y un aumento del 27,7% en los accidentes in itinere.

Más incidencia que la media nacional

La radiografía de 2025 muestra una situación especialmente preocupante. Extremadura registró 23.338 accidentes laborales, de los que 14 fueron mortales. Además, el índice de incidencia se situó en 2.757 accidentes por cada 100.000 trabajadores, un 8% por encima de la media nacional.

Los accidentes graves presentan una incidencia todavía más elevada, un 30% superior a la media del país. UGT destaca además que nueve de cada diez accidentes con baja se debieron a causas técnicas y que ocho de cada diez se produjeron en el propio centro de trabajo, lo que evidencia, según el sindicato, el margen de mejora en prevención.

Por sectores, los mayores niveles de siniestralidad se concentran en Agricultura, con 280 accidentes; Construcción, con 247; Industria manufacturera, con 235; Administración Pública, con 124; y Comercio, con 122.

"Un mero trámite"

Ladera ha insistido en que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente en los centros de trabajo extremeños y ha criticado que, en muchos casos, "se trata como un mero trámite que las empresas guardan en un cajón".

La responsable sindical ha defendido que "la prevención de riesgos laborales es una inversión, no un gasto" y ha añadido que reforzarla permitiría reducir muchas situaciones de baja laboral.

También ha puesto el foco en los equipos de protección individual. "Pueden parecer incómodos, pero salvan vidas", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado más formación e información para garantizar su uso correcto.

Muertes evitables

UGT ha advertido de que muchos accidentes graves y mortales responden a causas evitables. Ladera ha sido tajante al señalar que "en pleno siglo XXI seguimos viendo fallecimientos por caídas en altura, algo que se puede evitar con medidas básicas como arneses o líneas de vida".

El sindicato sostiene que el coste humano, social y económico de los accidentes laborales es inasumible y reclama a las empresas que integren la prevención como un eje central de su actividad.

En este contexto, UGT Extremadura ha pedido una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los riesgos del siglo XXI, especialmente los derivados de la digitalización, el cambio climático y la organización del trabajo. Ladera ha reclamado que "la prevención se sitúe en el centro de las relaciones laborales" y ha advertido de que "la salud de las personas trabajadoras no es negociable".

Enfermedades profesionales y salud mental

Las enfermedades profesionales son otro de los grandes retos pendientes. En 2025 se declararon 239 casos en Extremadura, un 60% más que el año anterior. UGT advierte, no obstante, de que existe una importante infradeclaración, ya que muchas patologías derivadas del trabajo acaban calificadas como enfermedades comunes.

El sindicato alerta además del aumento de los riesgos psicosociales vinculados a la organización del trabajo, como la sobrecarga, la intensificación de ritmos, las jornadas prolongadas o las dificultades de conciliación. Según los últimos datos disponibles, el trastorno de ansiedad representa el 64,2% de los diagnósticos, seguido del estrés postraumático, con un 21%, con especial incidencia en sectores como el transporte y la sanidad.

Concentración de CCOO

CCOO de Extremadura se concentrará este martes, 28 de abril, a las puertas de su sede en Mérida con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La movilización se celebrará a partir de las 10.00 horas bajo el lema "Trabajar, Sí. Perder la vida, No".

En el acto intervendrán la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y la secretaria de Salud Laboral del sindicato, María del Carmen Nicolás. La concentración se plantea como un recuerdo a las víctimas de accidentes y enfermedades laborales y como una exigencia a empresas y poderes públicos para reforzar el cumplimiento de la normativa preventiva.

CCOO recuerda que, pese a los 30 años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Extremadura sigue superando cada año los 23.000 accidentes de trabajo. El sindicato cifra en 93 las personas fallecidas entre 2021 y 2025 en accidentes laborales en la región, a las que se suman las seis muertes registradas en lo que va de año.

Tras la concentración, CCOO celebrará la jornada ‘Prevenir para vivir: del papel a los hechos’, en la que delegados de distintas federaciones sectoriales compartirán buenas prácticas en empresas para visibilizar avances en materia de prevención.

Del papel a los hechos

Tanto UGT como CCOO coinciden en que la prevención debe dejar de ser una obligación formal para convertirse en una práctica real dentro de las empresas. La exposición presentada por UGT, con ejemplos de riesgos y de uso correcto de equipos de protección, lanza un mensaje directo: volver a casa después del trabajo no puede depender de la suerte.

La reivindicación sindical llega con un diagnóstico compartido: la siniestralidad laboral sigue siendo un problema estructural en Extremadura y muchas de sus consecuencias más graves podrían evitarse con evaluación de riesgos, inversión, formación y cumplimiento efectivo de la normativa.