Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Avisos meteorológicos

El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas

Las temperaturas máximas subirán ligeramente este lunes en el sur de la comunidad antes de un descenso generalizado el martes

Aviso amarillo por lluvia y tormentas en algunas comarca este martes.

Aviso amarillo por lluvia y tormentas en algunas comarca este martes. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Extremadura afronta un inicio de semana marcado por el ambiente cálido, la nubosidad variable y un cambio de tiempo que dejará chubascos y tormentas generalizadas este martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana avisos amarillos en varios puntos de la comunidad, en una jornada en la que las precipitaciones ganarán protagonismo durante la segunda mitad del día.

Permanecerán en aviso amarillo el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez y La Siberia, donde podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Además, las tormentas podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento.

Para este lunes, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y algo de nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas no variarán en el norte y subirán ligeramente en el sur. El viento soplará del este, flojo en general.

Cielo despejado este lunes en el Valle del Ambroz

Cielo despejado este lunes en el Valle del Ambroz / Javier Lumeras

En cuanto a las capitales, Badajoz registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 31, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 13 y los 29 grados.

Jornada del martes

El cambio más acusado llegará el martes, con intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos y chubascos generalizados en la segunda mitad del día, débiles o moderados y acompañados de tormenta. Aemet tampoco descarta la presencia de algo de calima. Un aviso amarillo por tormentas implica previsión de tormentas fuertes y, por el carácter local de estos fenómenos, no se descarta que puntualmente puedan alcanzar mayor intensidad.

Noticias relacionadas

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán. En Badajoz se esperan 15 grados de mínima y 30 de máxima, y en Cáceres, 15 y 27 grados. El viento soplará del sur y sureste, flojo en general, y girará al oeste por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
  4. La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
  5. Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
  6. La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
  7. Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
  8. La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos

El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas

El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de abril

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de abril

Manuel Jiménez: "En Extremadura faltan locales y profesionales que apuesten por la coctelería"

Manuel Jiménez: "En Extremadura faltan locales y profesionales que apuesten por la coctelería"

La construcción necesita más de 10.000 empleados en Extremadura pese a la caída de contratos

La construcción necesita más de 10.000 empleados en Extremadura pese a la caída de contratos

El 30% de los pacientes extremeños que superan la ley de tiempos de respuesta reclaman al SES

El 30% de los pacientes extremeños que superan la ley de tiempos de respuesta reclaman al SES

Las Ferias FP Pyme de la Cámara de Badajoz impulsan un nuevo modelo de conexión entre empresa y formación

Las Ferias FP Pyme de la Cámara de Badajoz impulsan un nuevo modelo de conexión entre empresa y formación

Cotrina encomienda a los pueblos la reconstrucción del PSOE de Extremadura

Cotrina encomienda a los pueblos la reconstrucción del PSOE de Extremadura

Un viaje a bordo del histórico 'Tren de los 80' para redescubrir Extremadura por raíles

Un viaje a bordo del histórico 'Tren de los 80' para redescubrir Extremadura por raíles
Tracking Pixel Contents