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Educación

UGT exige a Educación una reunión urgente por el "abandono" de los equipos de orientación educativa

El sindicato denuncia meses de silencio de la Junta y reclama mejoras laborales, compensaciones por itinerancia, cobertura para desplazamientos y el reconocimiento de los EOEP como centros educativos

Alumnos de un colegio en Extremadura

Alumnos de un colegio en Extremadura / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

UGT Servicios Públicos Extremadura ha solicitado de nuevo a la Consejería de Educación una reunión urgente para abordar la situación del personal de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de la región. El sindicato denuncia que la Administración mantiene sin respuesta la petición registrada el pasado 7 de noviembre de 2025 y reclama una mesa de negociación para resolver los problemas laborales, económicos y profesionales del colectivo.

El secretario del Sector de Enseñanza de UGT SP Extremadura, Juan Manuel Jiménez Sánchez, considera que este "silencio" agrava el perjuicio causado por el Decreto 42/2025 sobre indemnizaciones por razón del servicio. UGT critica que el horario para percibir la manutención se haya retrasado de las 15.00 a las 16.00 horas, una medida que, según el sindicato, perjudica a profesionales que pasan buena parte de su jornada en carretera y utilizan sus vehículos particulares sin cobertura suficiente ni compensaciones adecuadas.

Itinerante

La organización también denuncia que el personal de los EOEP no sea reconocido como itinerante, pese a sus desplazamientos continuos entre centros, y que estos equipos no tengan consideración de centros educativos. Según UGT, esta situación limita su funcionamiento administrativo y económico, provoca carencias en servicios básicos y deja sin complemento específico de dirección a sus responsables.

Además, el sindicato advierte de un bloqueo profesional, al asegurar que este personal no puede acceder a plazas de asesoría en los Centros de Profesores y de Recursos (CPR) ni participar en programas Erasmus, lo que reduce sus posibilidades de formación y proyección.

UGT exige a Educación que convoque sin más demora una mesa de negociación para abordar cinco cuestiones: el reconocimiento como personal itinerante, la restitución de la manutención desde las 15.00 horas, una cobertura común para los desplazamientos laborales, el reconocimiento de los EOEP como centros educativos y el fin de las exclusiones profesionales en CPR y Erasmus.

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El sindicato confía en que la Consejería abandone su "actitud de silencio" y abra un diálogo que permita mejorar las condiciones de unos profesionales que considera esenciales para el éxito educativo del alumnado extremeño.

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