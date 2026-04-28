Temporal
Alerta amarilla este miércoles por lluvias y tormentas en varias zonas de Extremadura
La precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, según informa la Aemet
Segundo día consecutivo de alerta amarilla en la región. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activará la alerta con nivel amarillo por lluvias y tormentas en las zonas del norte de Cáceres y en las comarcas del Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez en la provincia cacereña desde las 12.00 hasta las 22.00 horas de este miércoles. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo.
Asimismo, el 112 de Extremadura mantiene activada este martes la alerta amarilla por el mismo motivo hasta las 22,00 horas en toda la región.
Recomendaciones
Así, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, se recomienda contactar con el 112.
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