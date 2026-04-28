Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias

El Alvia con salida prevista de Badajoz a las 17.28 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 22.26 horas ha tenido que volver a última hora de esta tarde a la estación de Cáceres por un problema en la infraestructura a la altura de Bifurcación Casa Torre, en el norte de la provincia cacereña.

Según la información facilitada por Renfe, la incidencia se debe a las intensas lluvias, en el contexto de la alerta amarilla activada en toda Extremadura. La compañía ha confirmado que se están gestionando medios alternativos para los viajeros afectados.

Una pasajera que viaja en el tren ha explicado que se les ha trasladado la previsión de habilitar autobuses para continuar el trayecto, aunque por ahora no saben a qué hora llegarán a la estación cacereña.

Sin hora para los autobuses

De acuerdo con el testimonio de esta viajera, se les ha indicado que la avería está relacionada con la falta de tensión en la vía. El tren, según la misma fuente, ya había salido de Badajoz con un retraso aproximado de 20 minutos.

Los pasajeros permanecen en la estación de Cáceres pendientes de la llegada del transporte alternativo, aunque por el momento no disponen de una hora concreta para la continuación del viaje hacia Madrid.

Alerta amarilla en Extremadura

La incidencia se produce en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en Extremadura. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 mantiene activada este martes la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la región hasta las 22.00 horas.

La situación meteorológica continuará este miércoles, cuando el 112 de Extremadura activará de nuevo el nivel amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la provincia de Cáceres. La alerta afectará al norte de Cáceres y a las comarcas del Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología recogidas por este periódico, la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las tormentas, además, podrían ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y, de forma ocasional, de granizo.