Acuerdo
Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con el deporte inclusivo junto al Club Piragüismo Extremadura
Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades deportivas a lo largo de 2026
Caja Rural de Extremadura ha suscrito un convenio de colaboración con el Club Piragüismo Extremadura con el objetivo de impulsar el deporte en la región, con especial atención a la inclusión social, la discapacidad y la promoción de hábitos saludables.
Ambas entidades coordinarán esfuerzos para seguir promoviendo actividades que fomenten la participación, la integración y el acceso al deporte para todos los colectivos a lo largo del año 2026.
Tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, consolidando una alianza que busca generar un impacto positivo y duradero en el tejido social y deportivo de Extremadura.
Barco dragón
Este convenio da continuidad a la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace tiempo. En este sentido, Caja Rural de Extremadura ya contribuyó en 2025 al desarrollo de los proyectos del club mediante la donación de un barco dragón BD22, una embarcación destinada a reforzar programas de deporte inclusivo, especialmente dirigidos a personas con discapacidad y a mujeres en proceso de recuperación tras un cáncer de mama.
Caja Rural de Extremadura, entidad con una sólida trayectoria en la comunidad autónoma, continúa así apoyando iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad extremeña, apoyando proyectos de carácter social, cultural y deportivo.
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