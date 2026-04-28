CCOO exige que la prevención laboral en Extremadura deje de quedarse "solo en los papeles"

CCOO de Extremadura ha reunido este martes en Mérida a delegados de prevención del sindicato con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para reclamar que la prevención laboral "no se quede solo en los papeles". La concentración, celebrada a las puertas de su sede regional, ha tenido un doble carácter: recuerdo a las víctimas de accidentes y enfermedades laborales y exigencia de medidas reales en los centros de trabajo.

El acto se ha desarrollado bajo el lema "Trabajar, Sí. Perder la vida, No", un mensaje con el que el sindicato ha querido subrayar que la seguridad en el trabajo debe formar parte del día a día de las empresas. La organización ha tachado de "inaceptable" que seis trabajadores hayan fallecido en lo que va de año en la región en accidentes laborales.

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha lamentado la "falta de aplicación y la falta de financiación" en salud laboral, así como "la falta de sensibilización también del empresariado". A su juicio, la inversión en prevención tiene una consecuencia directa sobre la vida de los trabajadores. "Invertir en salud laboral es invertir en el trabajador", ha afirmado.

Reconocimiento a la aplicación de políticas

Berrocal ha reconocido que en los últimos años "se ha avanzado mucho" y que, junto con la Junta de Extremadura, se han "ampliado políticas para mejorar la siniestralidad en la región". Sin embargo, ha insistido en que "queda camino por avanzar", especialmente en la aplicación efectiva de esas medidas dentro de las empresas.

La dirigente regional ha pedido a la Inspección de Trabajo que refuerce su papel para garantizar que las condiciones de seguridad estén realmente presentes en los centros laborales. También ha reivindicado que los representantes sindicales "tienen mucho que decir" en las empresas, aunque "muchas veces no son escuchadas por la propia administración y por el propio centro".

"No es mala suerte"

La secretaria de Salud Laboral de CCOO Extremadura, María Nicolás, ha defendido que los accidentes laborales no pueden analizarse como hechos aislados. "Cuando hay accidentes laborales no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de falta de prevención", ha señalado durante la concentración.

Nicolás ha tachado de "inaceptable" que haya trabajadores que pierdan la vida "por el simple hecho de ir a trabajar" y ha advertido de que la siniestralidad responde a "un problema estructural y evitable". Por eso, el sindicato reclama una respuesta que combine vigilancia, inversión, formación y cambios normativos.

Por todo ello, CCOO pide que se refuerce la Inspección de Trabajo, que las empresas "cumplan con la ley, que no se quede solo en los papeles", y que la normativa actual se actualice, al considerar que los riesgos han evolucionado en los últimos 30 años.

Enfermedades que no se ven

Además de los accidentes, el sindicato ha querido situar en el debate las enfermedades profesionales, un ámbito que el sindicato considera insuficientemente reconocido. María Nicolás ha alertado de la infradeclaración de patologías vinculadas al trabajo, sobre todo las relacionadas con el cáncer laboral y la salud mental.

"Cuando algo no se visibiliza, es imposible que se tomen medidas para protegerlo y para prevenirlo", ha afirmado. La secretaria de Salud Laboral ha defendido que resulta "fundamental" reconocer todas las enfermedades relacionadas con la actividad laboral, porque solo así pueden activarse medidas eficaces de protección.

De la consigna a las buenas prácticas

Nicolás ha señalado que existen "muchísimos agentes cancerígenos" y ha advertido de que las muertes reconocidas como cáncer laboral son muy pocas en comparación con el impacto general de esta enfermedad. Para CCOO, esa brecha evidencia que no se están teniendo en cuenta todos los factores de riesgo presentes en los centros de trabajo.

Tras la concentración, el sindicato ha celebrado la jornada "Prevenir para vivir: del papel a los hechos", en la que delegados de distintas federaciones sectoriales han compartido experiencias y buenas prácticas aplicadas en sus empresas. El objetivo, según la organización, es visibilizar avances reales en la mejora de las condiciones laborales y extender medidas que ya funcionan.