Los expertos analizan el escenario económico que marcará el futuro de las empresas

Nunca los empresarios han estado más pendientes de la geopolítica y su influencia en los mercados como ahora. Por eso el II Foro Económico y Financiero que tuvo lugar la semana pasada en Badajoz, organizado por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, ha dejado una huella profunda entre sus asistentes. Los ponentes dibujaron el nuevo escenario que marcará el futuro de as empresas, lo que es de gran ayuda para la toma de decisiones.

El II Foro Económico y Financiero de Extremadura reunió en Badajoz a destacados expertos del ámbito económico, financiero y empresarial en una jornada centrada en el análisis de los principales retos que afrontan las empresas en un contexto marcado por la incertidumbre, los cambios geopolíticos y la transformación tecnológica.

Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar. / asociac

El presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, Juan Carmona, puso en valor la importancia del conocimiento económico y financiero como herramienta clave para garantizar el crecimiento, la estabilidad y el relevo generacional en las empresas, y defendió «la necesidad de conectar a los empresarios con expertos y tendencias que faciliten la toma de decisiones estratégicas».

Asimismo, Juan Carmona subrayó el potencial de Extremadura como «territorio competitivo», destacando factores como la calidad de vida, los recursos naturales y el desarrollo en energías, al tiempo que llamó a reforzar la colaboración público-privada y a «defender con mayor convicción los intereses de la región» para aprovechar las oportunidades de crecimiento.

«Hay que conectar a los empresarios con expertos y tendencias que faciliten la toma de decisiones estratégicas» JUAN CARMONA — PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE LA EMPRESA FAMILIAR

El foro comenzó con la ponencia de José Ramón Díez, director de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank Research, quién analizó cómo los cambios geopolíticos y el avance de la inteligencia artificial están redefiniendo el entorno económico global y condicionando la actividad empresarial.

A continuación, se celebró la mesa redonda ‘Alternativas de financiación y crecimiento empresarial’, en la que participaron Ana Martínez-Miralles Riquelme y Carlos Soto Medina, ambos de PwC, moderados por Alejandro Vázquez Delgado. Durante el debate se abordaron las distintas vías de financiación y las estrategias necesarias para impulsar el crecimiento empresarial en el contexto actual.

El conserejo de Economía, Guillermo Santamaría, atiende a las ponencias del II Foro Económico y Financiero de Extremadura. / ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE LA EMPRESA FAMILIAR

Por su parte, Ruth Martín junto con Gonzalo Ruiz, de Crescenta, centraron su intervención en la preservación del patrimonio a través de la inversión en capital privado, en empresas que no cotizan en bolsa, el Private Equity. «En los últimos años acceder a las mejores gestoras es complicado, porque la legislación no acompañaba y al final este tipo de inversión solo estaba accesible para los grandes inversores institucionales. En 2022 cambió la legislación para que el público final tuviera acceso. Hay que cumplir un patrimonio financiero mínimo de 100.000 euros y un horizonte de más de 5 años y experiencia financiera previa».

Juan Osuna Martín, socio del área fiscal de Fieldfisher, abordó las estrategias fiscales como herramienta clave para la retención del talento en las empresas. «El objetivo es conseguir que las personas clave en las empresas familiares puedan seguir trabajando en ellas y no tengan la tentación de cambiarse. Nosotros creamos trajes a medida de las empresas. El salario emocional debe ser recibido por el empleado».

La digitalización y la IA

Asimismo, Esther Montes, directora general de Negocio Nacional del ICO, presentó los nuevos instrumentos financieros disponibles para las empresas, poniendo en valor el papel del Instituto de Crédito Oficial como banco nacional de promoción. «ICO se encuentra en un proceso de digitalización y de acercarse a la pequeña y mediana empresa desde hace dos años. Consecuencia de eso hemos sacado la línea ICO Crecimiento que en breve se va a convertir en la primera línea cien por cien digital», concretó.

El bloque de ponencias se cerró con la intervención de Alejandro Herrero, director de IA de Cajamar, quien destacó el papel de la innovación y la integración tecnológica en la transformación de los procesos empresariales y la relación con los clientes. «Actualmente, suele ser habitual que en las entidades y organizaciones hay muchos sistemas que nos cuesta mucho transformar e innovar. A esto se une la llegada de la inteligencia artificial generativa. Todos los analistas aseguran que la IA va a tener un gran impacto en la productividad y a transformar y redefinir la forma en la que se opera y la interacción con los clientes».

Por último, ha sido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el encargado de clausurar el encuentro.