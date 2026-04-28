Alerta meteorológica
Extremadura afronta una tarde complicada por lluvia, viento y granizo
El Centro de Emergencias 112 de Extremadura activa la alerta amarilla por previsión de lluvias, tormentas y granizo desde las 15.00 hasta las 22.00 horas
Día complicado en Extremadura. La región afronta una jornada meteorológica con alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvia, tormentas y granizo. Por ello, el Centro de Emergencias 112 de Extremadura activa el aviso de peligro desde las 15.00 horas hasta las 22.00 horas en toda la comunidad autónoma. De hecho, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado de lluvia a la hora.
Sin embargo, por la mañana, el cielo permanece nuboso y con amenaza de chubascos fuertes que, al mediodía, se convierte en tormentas y granizo. La previsión apunta a que los fenómenos más intensos se concentren a partir de la tarde.
Alerta desde las tres de la tarde
El aviso amarillo por lluvias y tormentas se activa a las 15.00 horas y concluye a las 22.00. Según la Aemet, las precipitaciones podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%. Las tormentas puede ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y, de forma ocasional, granizo.
Temperaturas algo más bajas
La alerta viene acompañada de una bajada de temperaturas. En Badajoz, los termómetros se mueven entre los 15 y los 30 grados, mientras que en Cáceres oscilan entre los 15 y los 27 grados. Sin embargo, las mínimas suben ligeramente y las máximas experimentan un pequeño descenso.
Recomendaciones
Ante la alerta anunciada, El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías mantener en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía se le sugiere circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.
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