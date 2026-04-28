La granja campera de Huevos Guillén tendrá gallinas libres y creará más de 60 empleos en Extremadura

La nueva granja de gallinas que se ubicará en Ribera del Fresno creará más de 60 puestos de trabajo directos y numerosos empleos indirectos durante los próximos cinco años. El proyecto forma parte del plan de expansión de Huevos Guillén, que ha anunciado 210 millones de euros de inversión en cuatro años para alcanzar los 10 millones de aves en 2030.

La instalación será la segunda granja de la compañía en Extremadura, junto a la ya existente en Almendralejo, y tendrá una capacidad máxima de 320.000 gallinas camperas. Cuando funcione a pleno rendimiento, la producción anual rozará los 100 millones de huevos, con una previsión concreta de 96,96 millones de unidades al año.

El proyecto llega después de que la compañía haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Además, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno ha otorgado la compatibilidad urbanística de la granja, dos pasos administrativos clave para el avance de la nueva explotación.

Apuesta por la producción libre de jaulas

Desde la empresa han destacado que el complejo de Ribera del Fresno responderá a una apuesta por la producción libre de jaulas y, más concretamente, por el modelo de gallinas camperas con acceso libre al exterior. La compañía vincula esta orientación a una mayor conciencia social sobre el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.

Las aves estarán distribuidas en ocho naves de puesta y contarán con zonas de campeo al aire libre. La superficie mínima prevista será de 4 metros cuadrados por gallina, de modo que los animales puedan moverse y alimentarse en condiciones de mayor libertad.

La explotación ocupará una superficie total de 191,6 hectáreas y se levantará al sureste del municipio, a unos 4,5 kilómetros de Ribera del Fresno y a 3,7 kilómetros de Hinojosa del Valle, con una distancia superior a los 1.000 metros respecto a ambas poblaciones. El acceso se realizará desde la carretera BA-122, que une Ribera del Fresno con Hinojosa del Valle.

Una inversión de 14,5 millones

La nueva explotación conllevará una inversión total de 14,5 millones de euros. El proyecto, promovido por Dehesa de Monfragüe, S.L.U., sociedad vinculada al Grupo Huevos Guillén, se organizará en cinco núcleos productivos.

Los tres primeros núcleos tendrán capacidad para 80.000 aves cada uno y dispondrán de dos naves de puesta, una nave almacén de huevos y un cobertizo para la gallinaza. Los núcleos cuarto y quinto tendrán capacidad para 40.000 aves cada uno, con una nave de puesta, almacén de huevos y estercolero en cada caso.

En conjunto, el complejo alcanzará las 320.000 aves cuando funcione a pleno rendimiento. El abastecimiento de agua se realizará mediante conexión a la red municipal de Ribera del Fresno, según recoge la documentación del proyecto.

Segunda granja en Extremadura

La ubicación elegida permitirá aprovechar sinergias con la granja que Huevos Guillén ya tiene en Almendralejo. Por su cercanía, el centro existente asumirá el proceso final de clasificación y envasado de los huevos antes de su llegada al consumidor.

La empresa enmarca esta nueva instalación dentro de su estrategia de crecimiento. Huevos Guillén cuenta actualmente con 13 granjas propias y una industria de ovoproductos. La compañía trabaja en la producción y comercialización de huevos de gallina, huevos de codorniz y ovoproductos, con un censo de 5,5 millones de gallinas y una comercialización anual de 110 millones de docenas de huevos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo ha reforzado en los últimos años su discurso en torno a la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la producción sin jaulas. Según sus previsiones, a finales de 2026 más del 80% de su censo será ya libre de jaula.

Luz verde ambiental y urbanística

La resolución ambiental favorable ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura. La Dirección General de Sostenibilidad concluye que "no es previsible que la realización del proyecto y su puesta en funcionamiento produzca efectos significativos en el medio ambiente", siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la declaración y en la documentación ambiental presentada por la promotora.

El expediente ha pasado por los trámites de información pública, consultas a las administraciones públicas y estudio técnico por parte de la Dirección General de Sostenibilidad. La Junta ha señalado que el complejo supondrá "un efecto positivo en el empleo de la zona" y ha enmarcado la autorización dentro de su apuesta por el desarrollo industrial y empresarial de la región bajo el cumplimiento de la legalidad vigente.

La instalación se irá completando de forma progresiva hasta su finalización prevista en el primer trimestre de 2027. Con ella, Ribera del Fresno suma un proyecto agroindustrial de gran escala que combina inversión privada, empleo local y producción avícola libre de jaulas.