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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El turno partido ahoga a la hostelería de Cáceres y dificulta la contratación de personal
La hostelería de la ciudad extremeña busca soluciones para cubrir plantillas ante la llegada de la temporada alta y la reticencia de los trabajadores a los horarios partidos
Sensacional cerveza y pollo bien trabajado en la plaza alta de Cáceres
En la plaza que lleva el nombre del alcalde socialista Antonio Canales se encuentra la Torre del Reloj, cuyo proyecto de construcción, presentado en 1933, fue concebido como un homenaje a los trabajadores de la zona
¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?
Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes
La CHT activa obras urgentes de 3 millones para reparar canales y presas dañados en Extremadura
Las actuaciones afectarán a las zonas regables del Alagón y del Árrago, con más de 43.000 hectáreas, y a la presa de Gabriel y Galán para asegurar la campaña de riego
El PSOE de la provincia de Cáceres abre etapa con María José Pulido al frente y sin fecha aún para el relevo de Cotrina
La dirección provincial del PSOE de Cáceres prioriza la transición ordenada y el refuerzo del contacto con las agrupaciones locales tras los cambios regionales
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- El Cacereño agota jornadas, pero no la esperanza
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres