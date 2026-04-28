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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Bares y terrazas en la plaza Mayor de Cáceres

Bares y terrazas en la plaza Mayor de Cáceres / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El turno partido ahoga a la hostelería de Cáceres y dificulta la contratación de personal

La hostelería de la ciudad extremeña busca soluciones para cubrir plantillas ante la llegada de la temporada alta y la reticencia de los trabajadores a los horarios partidos

Sensacional cerveza y pollo bien trabajado en la plaza alta de Cáceres

En la plaza que lleva el nombre del alcalde socialista Antonio Canales se encuentra la Torre del Reloj, cuyo proyecto de construcción, presentado en 1933, fue concebido como un homenaje a los trabajadores de la zona

¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?

Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes

La CHT activa obras urgentes de 3 millones para reparar canales y presas dañados en Extremadura

Las actuaciones afectarán a las zonas regables del Alagón y del Árrago, con más de 43.000 hectáreas, y a la presa de Gabriel y Galán para asegurar la campaña de riego

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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril

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