Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La hostelería de la ciudad extremeña busca soluciones para cubrir plantillas ante la llegada de la temporada alta y la reticencia de los trabajadores a los horarios partidos

En la plaza que lleva el nombre del alcalde socialista Antonio Canales se encuentra la Torre del Reloj, cuyo proyecto de construcción, presentado en 1933, fue concebido como un homenaje a los trabajadores de la zona

Los expertos no descartan que 'coloquen' el conjunto numismático en el mercado ilícito ni tampoco que fundan las 144 monedas para obtener lingotes

Las actuaciones afectarán a las zonas regables del Alagón y del Árrago, con más de 43.000 hectáreas, y a la presa de Gabriel y Galán para asegurar la campaña de riego

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