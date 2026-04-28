El paro baja en 1.800 personas en el primer trimestre en Extremadura y se destruyen 5.300 empleos

El paro ha bajado en 1.800 personas en el primer trimestre en Extremadura hasta los 65.800 desempleados, un 2,7 por ciento menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del primer trimestre, se acumulan ya cuatro trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,25 por ciento.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Extremadura (14 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2019.

Destruidos 5.300 puestos de trabajo

En el primer trimestre se han destruido en Extremadura 5.300 puestos de trabajo (1,2% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 430.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se ha situado a cierre del primer trimestre en 496.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 7.100 personas (1,41%).

En el último año el paro se ha reducido en 15.700 personas (-19,29%) en Extremadura y se han creado 21.400 empleos (+5,23%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 5.700 personas (1,16%).