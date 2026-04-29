Almaraz lleva su reivindicación a las puertas del Congreso

La defensa de la central nuclear de Almaraz ha vuelto a trasladarse este miércoles a Madrid con una concentración celebrada ante el Congreso de los Diputados, donde la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ y la Asociación española de municipios en áreas nucleares (AMAC) han reclamado la continuidad de la planta cacereña como motor económico, laboral y energético para Extremadura. La movilización se ha desarrollado en un momento clave para la instalación, cuyos dos reactores mantienen sobre la mesa un calendario de cierre previsto para 2027 y 2028.

Los convocantes han mostrado su rechazo al cierre del parque nuclear español y han defendido que Almaraz continúe operando más allá de las fechas actualmente fijadas. La central cacereña se ha convertido en uno de los principales símbolos del debate energético en España, no solo por su peso en la producción eléctrica, sino también por el impacto que su clausura tendría en el Campo Arañuelo y en el conjunto de la economía regional.

A la concentración han acudido representantes de municipios vinculados a instalaciones nucleares, entre ellos Almaraz, Belvís de Monroy y Casas de Belvís, en la provincia de Cáceres. También han participado representantes de otros territorios con presencia nuclear, como Trillo, Almonacid de Zorita y Yebra, en Guadalajara; Ascó, en Tarragona; y Cofrentes, en Valencia, en una muestra de unidad municipal frente al calendario de cierre.

Los municipios del entorno de Almaraz sostienen que el cierre de la central supondría un golpe para una comarca que ha construido buena parte de su actividad económica, industrial y laboral alrededor de la instalación nuclear durante décadas.

El calendario vigente contempla el cese de explotación de Almaraz I en 2027 y de Almaraz II en 2028, dentro del proceso de cierre progresivo del parque nuclear español acordado en los últimos años. Frente a ese horizonte, la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ mantiene que la continuidad de la planta permitiría preservar empleo, garantizar actividad económica en el norte de Cáceres y reforzar la seguridad del suministro eléctrico.