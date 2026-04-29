Una avería en el Alvia Badajoz-Madrid obliga a Renfe a alojar a unos 60 viajeros en Cáceres

Unos 60 pasajeros del Alvia Badajoz-Madrid tuvieron que pasar la noche en Cáceres después de que una incidencia en la infraestructura por las intensas lluvias impidiera al tren completar su recorrido. Renfe intentó habilitar transporte alternativo, pero no encontró autobuses disponibles. Los pasajeros han sido reubicados este miércoles en los primeros trenes de la mañana hacia Madrid.

El tren, con salida prevista de Badajoz a las 17.28 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 22.26 horas, tuvo que retroceder a la estación de Cáceres desde Bifurcación Casa Torre por una incidencia en la infraestructura. La compañía había comunicado inicialmente que se estaban gestionando medios alternativos para los viajeros afectados, pero finalmente no fue posible encontrar autobuses disponibles para prestar el servicio.

"Fue una vergüenza", denuncia una pasajera

Renfe optó entonces por alojar a los viajeros en la capital cacereña, pero el episodio ha generado malestar entre algunos viajeros, especialmente entre quienes tenían compromisos este miércoles por la mañana en la capital. Una pasajera afectada ha explicado a este diario que durante la tarde se les fue trasladando la previsión de que habría autobuses, pero que "a las once de la noche avisaron de que finalmente no iba a ser posible".

Sostiene que la alternativa que se les ofreció fue regresar a Badajoz o dormir en un hotel en Cáceres. "Pero claro, los que tuviéramos algo en Madrid por la mañana tuvimos que irnos en taxi, pagándolo nosotros", ha señalado. La viajera califica lo sucedido como "una vergüenza" y asegura que ahora iniciará el proceso de reclamación: "Toca reclamar y demás, pero sabe Dios...", ha añadido.

La incidencia se produjo en una tarde marcada por las lluvias y tormentas en Extremadura, con alerta amarilla activada en toda la región. Una vez en la estación, los pasajeros quedaron pendientes de una solución para poder continuar el viaje hacia Madrid. Según el testimonio de esta viajera, el personal ferroviario les concretó que la avería estaba relacionada con la falta de tensión en la vía.

El tren, de acuerdo con su relato, ya había salido de Badajoz con un retraso aproximado de 20 minutos.

Una tarde de alerta amarilla en Extremadura

La incidencia ferroviaria coincidió con una jornada de inestabilidad meteorológica en la región. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantenía activada este martes la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la comunidad hasta las 22.00 horas.

La situación continúa este miércoles, con nuevo aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la provincia de Cáceres. La alerta afecta al norte de Cáceres y a las comarcas del Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las tormentas, además, podrían ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y, de forma ocasional, de granizo.