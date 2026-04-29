CCOO acusa a LEDA de dejar sin autobuses propios la línea Mérida-Sevilla y alerta de una posible cesión ilegal de trabajadores

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la plantilla de Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) han denunciado la situación de "absoluta irregularidad, desamparo laboral y falta de transparencia" que atraviesa la concesión del servicio de transporte regular de viajeros de la línea Mérida-Sevilla.

Esta circunstancia ha derivado, según CCOO, en una "subcontratación opaca", en la que otra empresa ajena a LEDA estaría ejecutando el servicio con sus propios vehículos y personal, lo que "no solo desvirtúa el objeto de la licitación, sino que apunta directamente a una cesión ilegal de trabajadores y a un fraude en la ejecución del servicio público".

La conexión entre Mérida y Sevilla forma parte de esos servicios interurbanos que resultan especialmente sensibles para una comunidad como Extremadura, donde el transporte público por carretera sigue siendo una pieza básica para muchos desplazamientos laborales, administrativos, sanitarios o familiares. Por eso, CCOO reclama que la Administración aclare cuanto antes las condiciones en las que se está ejecutando la concesión.

CCOO considera que este modelo equivale a un "alquiler de concesión" entre empresas privadas y advierte de que, de confirmarse, supondría una alteración grave de las condiciones bajo las que se adjudicó el contrato. El sindicato reclama por ello que se investigue si la empresa que figura como titular está cumpliendo realmente las obligaciones asumidas en la licitación.

Impacto en la plantilla

La denuncia también pone el foco en la situación de los trabajadores. CCOO asegura que lo ocurrido ha tenido un "impacto directo y devastador" sobre la plantilla de LEDA, especialmente sobre los conductores profesionales que venían prestando servicio en la línea.

Tras la venta de los vehículos estos trabajadores han sido relegados a tareas de "chequeo de billetes". La plantilla considera que ese cambio constituye una movilidad funcional injustificada que afecta a la dignidad profesional y a la salud laboral de los empleados.

Los trabajadores aseguran además que se encuentran en una situación de "oscurantismo". Según han trasladado a través de CCOO, no han recibido información clara por parte de la empresa sobre un posible plan de viabilidad, sobre una eventual subrogación o sobre el futuro de sus puestos de trabajo.

Críticas a la Administración

CCOO también dirige sus críticas hacia la Administración competente, a la que acusa de mantener un "silencio cómplice" pese a conocer que la empresa adjudicataria no dispone de autobuses y que el servicio no lo estarían prestando los trabajadores adscritos a la línea.

El sindicato considera que permitir esa situación supondría una dejación de funciones en la vigilancia del dinero público y del servicio. En su comunicado, advierte de que el consentimiento tácito ante una empresa sin estructura que ejecuta un contrato público a través de terceros puede comprometer la transparencia de la concesión.

Por todo ello, CCOO y la plantilla reclaman una respuesta inmediata de la Administración y la intervención de la Inspección de Trabajo. Su objetivo, según han subrayado, es esclarecer la situación, garantizar el mantenimiento del empleo y asegurar que el servicio público se presta con arreglo a las condiciones legales y contractuales establecidas.