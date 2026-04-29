Los cultivadores de tabaco ven en la digitalización una clara oportunidad de mejorar su productividad

El programa Cultivadores Digitales, impulsado por Philip Morris España en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), ha completado tanto la fase de evaluación personalizada del perfil digital de cada agricultor participante como la fase formativa del programa, avanzando así según el calendario previsto. El proyecto busca fortalecer las competencias digitales de los agricultores de tabaco, mejorar la gestión agrícola mediante tecnologías adaptadas a este cultivo e impulsar un modelo de gestión más sostenible, competitivo y preparado para el relevo generacional. Esta primera edición es el punto de partida de un proyecto con vocación de continuidad, diseñado para acompañar al sector a largo plazo en su proceso de digitalización y adaptación a los retos futuros.

Campos de tabaco en Extremadura. / EL PERIÓDICO

En esta primera etapa del programa se ha analizado el nivel de digitalización de las 45 explotaciones tabaqueras extremeñas participantes, ofreciendo una radiografía detallada del punto de partida del sector del tabaco en Extremadura. El diagnóstico constata un perfil mayoritariamente joven, con un 70% de agricultores por debajo de los 44 años, y refuerza el papel de la digitalización como palanca para asegurar la continuidad del cultivo y la fijación de empleo en las regiones tabaqueras.

El estudio de diagnóstico revela que, aunque la digitalización se encuentra todavía en una fase inicial —así lo manifiesta el 72% de las explotaciones—, existe una clara predisposición hacia el avance. El 98% de los agricultores estaría dispuesto a invertir en soluciones digitales bajo las condiciones adecuadas, siendo el coste de inversión inicial en tecnologías digitales el principal factor condicionante identificado. Además, el informe muestra una relación positiva entre el tamaño de la finca y el nivel de digitalización, ya que las explotaciones de mayor superficie incorporan soluciones digitales con mayor frecuencia, lo que ofrece referencias claras para extender estas prácticas al conjunto del sector.

En la actualidad, la mayoría de los cultivadores utilizan dispositivos móviles para tareas cotidianas como consultar la información meteorológica, comunicarse con proveedores o acceder a información agronómica; mientras que el uso de herramientas digitales para tareas más complejas como planificar el riego, gestionar la fertilización o analizar los datos, representa una clara oportunidad de desarrollo ya que solo un 9% de las explotaciones de tabaco alcanza niveles avanzados de digitalización.

Tal y como recogen los resultados, el uso de software especializado es prácticamente residual; el empleo de drones agrícolas continúa siendo minoritario y se concentra principalmente en explotaciones de mayor dimensión; mientras que el uso del GPS agrícola alcanza al 32% de las explotaciones, generalmente asociado a maquinaria equipada con sistemas de guiado o autoguiado, lo que pone de relieve el potencial de extensión de estas tecnologías.

Riego en campos de tabaco. / EL PERIÓDICO

Oportunidades para acelerar la adopción tecnológica

El informe señala que la formación es uno de los factores clave para impulsar la digitalización. En este sentido, un 77% de los agricultores reconoce no haber recibido aún formación en herramientas digitales aplicadas a la agricultura. A ello se suman otras barreras como la necesidad de mayor apoyo técnico especializado, las dificultades de conectividad en determinadas zonas o el coste de inversión.

Pese a ello, los agricultores tienen prioridades claramente identificadas a la hora de integrar la digitalización en sus explotaciones. Un 91% señala la gestión del riego y la fertilización como las áreas donde la tecnología puede aportar mayor valor, seguida del control de plagas y enfermedades (59%) y la optimización de la cosecha (43%).

Un programa para fomentar la agricultura digital

Para dar respuesta a estas necesidades, Philip Morris España ha desarrollado, con el apoyo de CICYTEX, el programa formativo correspondiente a la segunda fase del proyecto Cultivadores Digitales, que ya ha sido impartido a los agricultores participantes. El programa formativo se ha estructurado en tres módulos: Digitalización básica y toma de decisiones en riego; Fertiirrigación basada en datos y optimización de insumos; e Integración digital avanzada y rentabilidad, con el objetivo de impulsar la innovación y la eficiencia del sector tabaquero extremeño.

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“La transformación digital del sector agrario es una oportunidad para avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles. Con esta visión, en Philip Morris, creamos “Cultivadores Digitales”, un programa pensado para fomentar la adopción de nuevas tecnologías, reforzar la competitividad de las explotaciones y atraer a las nuevas generaciones para mantenerlas vinculadas al medio rural, favoreciendoasí el relevo generacional. Iniciativas de este tipo contribuyen a crear visión y certeza a largo plazo, en línea con el compromiso de PMI, que invierte cada año alrededor de 33 millones de euros en Extremadura y promueve proyectos como éste, orientados al futuro del sector”, afirma Cesare Trippella, director de cadena de valor y de relaciones externas de Philip Morris para Europa.