Las 10 consejerías de la Junta
El equilibrio de Guardiola: ¿Quién es quién en el nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura?
La presidenta mantiene a su núcleo de confianza, eleva a Abel Bautista para modular el peso de Vox y renueva Educación, Cultura e Infraestructuras con perfiles muy vinculados al PP
Estabilidad, pacto y renovación selectiva. El segundo gobierno de María Guardiola en la Junta de Extremadura nace con 10 consejerías, dos vicepresidencias y una lectura política que va más allá del reparto de competencias. La presidenta ha mantenido intacto su núcleo de confianza en el Consejo de Gobierno, ha elevado a Abel Bautista con rango de vicepresidente para equilibrar la cuota que asume Vox y ha optado por el relevo en Educación, Cultura e Infraestructuras con perfiles de distinta carga política.
La composición del Ejecutivo deja una conclusión evidente: la presencia de Vox será suficiente para marcar agenda, condicionar debates y gestionar áreas sensibles, pero Guardiola mantiene las llaves de la arquitectura institucional. La coordinación del Gobierno, la portavocía y la Hacienda autonómica quedan en manos del PP, al igual que áreas estratégicas como Economía, Salud, Industria, Educación, Cultura e Infraestructuras.
Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego
Abel Bautista sale claramente reforzado del nuevo organigrama. Su ascenso sirve como contrapeso interno a la vicepresidencia de Vox y será el encargado de gestionar el equilibrio en el nuevo gobierno de coalición. Guardiola le eleva a vicepresidente y le entrega Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, un departamento pensado para estar en la primera línea política y operativa del Ejecutivo. Bajo su mando quedarán la coordinación institucional, el 112, el Plan Infoex y la prevención y extinción de incendios forestales.
Elena Manzano, la voz del Gobierno y las llaves del presupuesto
Elena Manzano seguirá al frente de Hacienda y Administración Pública, y asume además Diálogo Social. Mantendrá también la portavocía de la Junta. Su continuidad confirma su peso dentro del núcleo de confianza de Guardiola y la sitúa ante el primer gran encargo de la legislatura: los presupuestos de 2026. Las cuentas serán la prueba inicial de estabilidad del pacto con Vox y el instrumento con el que el nuevo Ejecutivo tendrá que empezar a traducir en medidas el acuerdo de gobierno.
Mercedes Morán, de Agricultura al tablero industrial y energético
Mercedes Morán deja Agricultura, que pasa a Vox, pero se mantiene en el Consejo de Gobierno con Industria, Energía, Ciencia y Territorio. El cambio tiene doble lectura: pierde una consejería clásica, de fuerte implantación rural, pero gana un departamento estratégico para la próxima legislatura. En su nueva cartera se cruzan los grandes proyectos industriales, la energía, la investigación, la ciencia y la ordenación territorial, asuntos llamados a marcar buena parte del debate económico de Extremadura.
Óscar Fernández, de azote parlamentario a vicepresidente
Óscar Fernández pasa de ser una de las voces más duras de Vox en la Asamblea a ocupar la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Su nombramiento supone el salto de la formación desde la presión parlamentaria a la gestión directa de políticas sensibles como Servicios Sociales, Infancia y Familia. También será uno de los perfiles más vigilados por la oposición, que ya ha puesto el foco en la carga ideológica de su consejería y en el significado de que Vox asuma las políticas dirigidas a colectivos vulnerables.
Juan José García, un profesor para el campo extremeño
Juan José García asumirá Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una de las consejerías de mayor peso económico y territorial de Extremadura. Pasará a sentarse en el Consejo Gobierno de una presidenta a la que Vox llegó a llamar "okupa de la plaza del Rastro" en la anterior legislatura. Además, García fue objeto de críticas, incluso a nivel nacional, por una intervención parlamentaria en la que sostuvo que una cuestión económica la entendía "hasta una señora de letras", expresión que fue tachada de machista. Ahora tendrá bajo su responsabilidad agricultura, ganadería, PAC, regadíos, infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.
Guillermo Santamaría, continuidad para el relato económico
Guillermo Santamaría seguirá al frente de Economía, Empleo y Transformación Digital, una consejería vinculada al discurso de crecimiento, inversión, empleo y digitalización que Guardiola quiere mantener como seña de gestión. Su continuidad refuerza la idea de que la presidenta no toca las áreas que considera centrales en el balance de la etapa anterior. Su papel será sostener el relato económico del Ejecutivo y acompañar la aplicación del paquete fiscal y empresarial de la legislatura.
Sara García Espada, la sanidad resiste pero pierde perímetro
Sara García Espada continuará como consejera de Salud y Atención a la Dependencia, una de las áreas con mayor peso presupuestario y más exposición pública. Su continuidad transmite estabilidad en una cartera sensible, aunque el departamento pierde Servicios Sociales, Infancia y Familia, que pasan a la vicepresidencia de Vox. Mantiene, por tanto, el corazón sanitario y la dependencia, pero con un ámbito competencial más estrecho que en la etapa anterior.
Laureano León, el veterano que abre paso al senador de Vox
Laureano León será el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes. Llega con una larga trayectoria institucional en el PP, tras haber sido presidente de la Diputación de Cáceres, dirigente provincial y senador autonómico. Su nombramiento aporta experiencia política, pero también tiene una lectura inmediata de pacto: la necesidad de que deje libre su escaño en el Senado para facilitar la entrada del representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, dentro del acuerdo de legislatura.
Francisco Ramírez, de los montes a las carreteras
Francisco Ramírez, con una amplia trayectoria en el PP cacereño, cambia de mapa y pasa a dirigir Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Era el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, la cuota de Vox en la pasada legislatura. Ramírez accedió al cargo apenas tres meses antes del adelanto electoral, tras la renuncia de Ignacio Higuero después de saltar a la luz pública que había falseado su currículum.
Ahora asumirá una cartera clave para una región extensa y con problemas históricos de conectividad. Carreteras, transporte público, movilidad, vivienda y comunicaciones estarán bajo su responsabilidad, en un departamento donde la capacidad de ejecución se mide en obras, plazos y respuestas territoriales.
Sandra Valencia, de Malpartida a una consejería bajo presión docente
Sandra Valencia sustituye a Mercedes Vaquera al frente de Educación y Formación Profesional. Llega con perfil docente, pero también con una trayectoria política marcada por su etapa municipal en Malpartida de Cáceres, donde ha sido concejala en el entorno del alcalde condenado por violencia machista. Un vínculo que la oposición ya ha utilizado para cuestionar su nombramiento. En Educación aterriza, además, tras meses de tensión con el profesorado por la homologación salarial, la carrera profesional, la burocracia, los interinos y el desarrollo de la Ley Educativa de Extremadura.
Ara Sánchez, Igualdad bajo el paraguas de Presidencia
Ara Sánchez continuará al frente de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, adscrita a Presidencia y con rango de consejera. Su continuidad tiene una lectura política relevante dentro de un gobierno de coalición con Vox, especialmente por el peso del debate sobre las políticas de igualdad. Guardiola mantiene así esta estructura bajo el paraguas directo de Presidencia, en un intento de conservar visibilidad institucional en un área especialmente sensible.
Giro "más conservador"
La remodelación deja fuera a Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín. Sus salidas son una de las claves políticas del nuevo Ejecutivo. Vaquera abandona Educación tras una etapa marcada por la tensión con los sindicatos docentes por la homologación salarial; Bazaga deja Cultura, Turismo y Deportes; y Martín sale de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El PSOE ya ha interpretado estos relevos como la marcha de los perfiles más moderados del anterior gabinete y como síntoma de un gobierno "más conservador y más agresivo".
La nueva etapa arranca, por tanto, con un gobierno más amplio, con Vox dentro del Consejo de Gobierno y con una mezcla de continuidad, renovación y cesiones políticas. Nombre a nombre, el organigrama confirma que Guardiola mantiene el mando, pero gobernará con un socio que ya no solo condiciona desde fuera, sino que también forma parte de la sala de máquinas.
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno
- Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)