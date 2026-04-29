El equilibrio de Guardiola: ¿Quién es quién en el nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura?

Estabilidad, pacto y renovación selectiva. El segundo gobierno de María Guardiola en la Junta de Extremadura nace con 10 consejerías, dos vicepresidencias y una lectura política que va más allá del reparto de competencias. La presidenta ha mantenido intacto su núcleo de confianza en el Consejo de Gobierno, ha elevado a Abel Bautista con rango de vicepresidente para equilibrar la cuota que asume Vox y ha optado por el relevo en Educación, Cultura e Infraestructuras con perfiles de distinta carga política.

La composición del Ejecutivo deja una conclusión evidente: la presencia de Vox será suficiente para marcar agenda, condicionar debates y gestionar áreas sensibles, pero Guardiola mantiene las llaves de la arquitectura institucional. La coordinación del Gobierno, la portavocía y la Hacienda autonómica quedan en manos del PP, al igual que áreas estratégicas como Economía, Salud, Industria, Educación, Cultura e Infraestructuras.

Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego

Abel Bautista sale claramente reforzado del nuevo organigrama. Su ascenso sirve como contrapeso interno a la vicepresidencia de Vox y será el encargado de gestionar el equilibrio en el nuevo gobierno de coalición. Guardiola le eleva a vicepresidente y le entrega Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, un departamento pensado para estar en la primera línea política y operativa del Ejecutivo. Bajo su mando quedarán la coordinación institucional, el 112, el Plan Infoex y la prevención y extinción de incendios forestales.

María Guardiola y Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Elena Manzano, la voz del Gobierno y las llaves del presupuesto

Elena Manzano seguirá al frente de Hacienda y Administración Pública, y asume además Diálogo Social. Mantendrá también la portavocía de la Junta. Su continuidad confirma su peso dentro del núcleo de confianza de Guardiola y la sitúa ante el primer gran encargo de la legislatura: los presupuestos de 2026. Las cuentas serán la prueba inicial de estabilidad del pacto con Vox y el instrumento con el que el nuevo Ejecutivo tendrá que empezar a traducir en medidas el acuerdo de gobierno.

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Mercedes Morán, de Agricultura al tablero industrial y energético

Mercedes Morán deja Agricultura, que pasa a Vox, pero se mantiene en el Consejo de Gobierno con Industria, Energía, Ciencia y Territorio. El cambio tiene doble lectura: pierde una consejería clásica, de fuerte implantación rural, pero gana un departamento estratégico para la próxima legislatura. En su nueva cartera se cruzan los grandes proyectos industriales, la energía, la investigación, la ciencia y la ordenación territorial, asuntos llamados a marcar buena parte del debate económico de Extremadura.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán. / Asamblea de Extremadura

Óscar Fernández, de azote parlamentario a vicepresidente

Óscar Fernández pasa de ser una de las voces más duras de Vox en la Asamblea a ocupar la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Su nombramiento supone el salto de la formación desde la presión parlamentaria a la gestión directa de políticas sensibles como Servicios Sociales, Infancia y Familia. También será uno de los perfiles más vigilados por la oposición, que ya ha puesto el foco en la carga ideológica de su consejería y en el significado de que Vox asuma las políticas dirigidas a colectivos vulnerables.

Video | Declaraciones de Óscar Fernández, de Vox, a su llegada al Anfiteatro / El Periódico

Juan José García, un profesor para el campo extremeño

Juan José García asumirá Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una de las consejerías de mayor peso económico y territorial de Extremadura. Pasará a sentarse en el Consejo Gobierno de una presidenta a la que Vox llegó a llamar "okupa de la plaza del Rastro" en la anterior legislatura. Además, García fue objeto de críticas, incluso a nivel nacional, por una intervención parlamentaria en la que sostuvo que una cuestión económica la entendía "hasta una señora de letras", expresión que fue tachada de machista. Ahora tendrá bajo su responsabilidad agricultura, ganadería, PAC, regadíos, infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.

Juan José García, consejero de Agricultura. / Vox

Guillermo Santamaría, continuidad para el relato económico

Guillermo Santamaría seguirá al frente de Economía, Empleo y Transformación Digital, una consejería vinculada al discurso de crecimiento, inversión, empleo y digitalización que Guardiola quiere mantener como seña de gestión. Su continuidad refuerza la idea de que la presidenta no toca las áreas que considera centrales en el balance de la etapa anterior. Su papel será sostener el relato económico del Ejecutivo y acompañar la aplicación del paquete fiscal y empresarial de la legislatura.

El consejero en funciones Guillermo Santamaría / Carlos Gil

Sara García Espada, la sanidad resiste pero pierde perímetro

Sara García Espada continuará como consejera de Salud y Atención a la Dependencia, una de las áreas con mayor peso presupuestario y más exposición pública. Su continuidad transmite estabilidad en una cartera sensible, aunque el departamento pierde Servicios Sociales, Infancia y Familia, que pasan a la vicepresidencia de Vox. Mantiene, por tanto, el corazón sanitario y la dependencia, pero con un ámbito competencial más estrecho que en la etapa anterior.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. / Asamblea de Extremadura

Laureano León, el veterano que abre paso al senador de Vox

Laureano León será el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes. Llega con una larga trayectoria institucional en el PP, tras haber sido presidente de la Diputación de Cáceres, dirigente provincial y senador autonómico. Su nombramiento aporta experiencia política, pero también tiene una lectura inmediata de pacto: la necesidad de que deje libre su escaño en el Senado para facilitar la entrada del representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, dentro del acuerdo de legislatura.

Laureano León / JORGE VALIENTE

Francisco Ramírez, de los montes a las carreteras

Francisco Ramírez, con una amplia trayectoria en el PP cacereño, cambia de mapa y pasa a dirigir Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Era el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, la cuota de Vox en la pasada legislatura. Ramírez accedió al cargo apenas tres meses antes del adelanto electoral, tras la renuncia de Ignacio Higuero después de saltar a la luz pública que había falseado su currículum.

Ahora asumirá una cartera clave para una región extensa y con problemas históricos de conectividad. Carreteras, transporte público, movilidad, vivienda y comunicaciones estarán bajo su responsabilidad, en un departamento donde la capacidad de ejecución se mide en obras, plazos y respuestas territoriales.

Francisco Ramírez, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural / Juntaex

Sandra Valencia, de Malpartida a una consejería bajo presión docente

Sandra Valencia sustituye a Mercedes Vaquera al frente de Educación y Formación Profesional. Llega con perfil docente, pero también con una trayectoria política marcada por su etapa municipal en Malpartida de Cáceres, donde ha sido concejala en el entorno del alcalde condenado por violencia machista. Un vínculo que la oposición ya ha utilizado para cuestionar su nombramiento. En Educación aterriza, además, tras meses de tensión con el profesorado por la homologación salarial, la carrera profesional, la burocracia, los interinos y el desarrollo de la Ley Educativa de Extremadura.

La nueva consejera de Educación y FP de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia. / ASAMBLEAEX.ES

Ara Sánchez, Igualdad bajo el paraguas de Presidencia

Ara Sánchez continuará al frente de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, adscrita a Presidencia y con rango de consejera. Su continuidad tiene una lectura política relevante dentro de un gobierno de coalición con Vox, especialmente por el peso del debate sobre las políticas de igualdad. Guardiola mantiene así esta estructura bajo el paraguas directo de Presidencia, en un intento de conservar visibilidad institucional en un área especialmente sensible.

La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, este jueves en Mérida. / EL PERIÓDICO

Giro "más conservador"

La remodelación deja fuera a Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín. Sus salidas son una de las claves políticas del nuevo Ejecutivo. Vaquera abandona Educación tras una etapa marcada por la tensión con los sindicatos docentes por la homologación salarial; Bazaga deja Cultura, Turismo y Deportes; y Martín sale de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El PSOE ya ha interpretado estos relevos como la marcha de los perfiles más moderados del anterior gabinete y como síntoma de un gobierno "más conservador y más agresivo".

La nueva etapa arranca, por tanto, con un gobierno más amplio, con Vox dentro del Consejo de Gobierno y con una mezcla de continuidad, renovación y cesiones políticas. Nombre a nombre, el organigrama confirma que Guardiola mantiene el mando, pero gobernará con un socio que ya no solo condiciona desde fuera, sino que también forma parte de la sala de máquinas.