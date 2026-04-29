El Gobierno amplía el plazo para hacer el estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata por la "elevada implicación" del sector

El Gobierno ha ampliado el plazo del contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León, según confirmó ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de un comunicado. El objetivo de este informe es evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de una línea cuya suspensión cortocircuitó hace más de cuatro décadas el eje Ruta de la Plata por tren. Es un paso previo a la realización de un eventual estudio informativo que aborde la reapertura de esta conexión.

A mediados de enero de 2024, el Ministerio de Transportes hizo pública la adjudicación por 820.826 euros del contrato para la redacción de este estudio a la empresa Prointec. El plazo de ejecución, de 24 meses, expiró en febrero pasado. «Los trabajos realizados han exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector y se han extendido más allá de lo inicialmente previsto, lo que ha supuesto una nueva ampliación del plazo del contrato formalizado para la redacción de este estudio», se justificó ayer desde el departamento que dirige Óscar Puente en la mencionada nota, en la que no se precisó por cuánto tiempo se tiene previsto extender los trabajos.

En sendas contestaciones a preguntas parlamentarias de diputados del Partido Popular por las provincias de Badajoz y Salamanca, el Gobierno ya había adelantado este mes que el estudio se encontraba «actualmente» en fase de redacción, pero sin ofrecer más detalles de las causas de la tardanza. Tampoco respondió el ministerio a la petición de información que este diario le hizo hace varias semanas sobre esta misma cuestión.

Los motivos de la demora se los ha trasladado ahora «el secretario de Estado [de Transportes y Movilidad Sostenible], José Antonio Santano, a varios diputados del Grupo Socialista de las provincias por las que discurre este corredor en una reunión» mantenida con estos parlamentarios, se aclaró.

Trabajos desarrollados

Los primeros trabajos realizados en el marco de este estudio «han consistido en la identificación de los condicionantes existentes en el entorno, para lo cual ha sido necesario realizar un amplio número de solicitudes de información a los municipios afectados, cuyas respuestas han sufrido retrasos en muchos casos, lo que ha obligado a ampliar el plazo inicialmente previsto para este contrato», puntualizó Transportes. «Todos los trabajos relativos al análisis de los antecedentes y del trazado de la línea clausurada, así como aquellos vinculados a los condicionantes ya han concluido», agregó.

Asimismo, continuó, se ha puesto en marcha «una amplia campaña de encuestas y obtención de información dirigida a viajeros, cargadores y transportistas, con el objetivo de caracterizar con precisión la demanda potencial del corredor. Este proceso ha exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector y se ha extendido más allá de lo inicialmente previsto». Algo que se ha traducido en «una nueva ampliación del plazo del contrato debido a la necesidad de completar la recopilación y validación de la información obtenida, indispensable para asegurar la solidez de los resultados», incidió el ministerio. En este momento «se está avanzando en el análisis de la demanda y en la definición de las diferentes alternativas», concluyó.

Valoración de la Junta

«La valoración del retraso en este estudio que debería haber finalizado el pasado mes de febrero no puede ser más que negativa, en un corredor clave para la vertebración del Oeste peninsular», esgrimieron fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. «Se trata de un nuevo retraso del Gobierno de España en materia de infraestructuras ferroviarias con Extremadura», se criticó, para citar a continuación, entre otras, las demoras en la decisión del trazado de la línea de alta velocidad que unirá la región con Madrid a su paso por Toledo, en la entrada en funcionamiento del sistema ERTMS entre Plasencia y Badajoz o en ejecutar la duplicación de vía y electrificación entre Mérida y Aljucén.

Asociación Corredor Oeste

«No nos fiamos absolutamente nada del ministerio. Nos llevan engañando [con este estudio] durante 3 años, vamos camino de una legislatura completa», aseveró por su parte José María Alonso, portavoz de la asociación Corredor Oeste Ruta de la Plata. En su opinión, este incumplimiento en los plazos confirma «claramente» que no fue la voluntad política lo que llevó al Gobierno a licitar este «estudio de viabilidad ‘trampa’» en 2023, sino «la presión social» y el hecho de que «se avecinaban las elecciones de Extremadura y unas generales».

«Llevan tres años escondiéndose y escudándose en el estudio de viabilidad», insistió Alonso, que, en cualquier caso, reclamó que cuanto antes se conozcan sus conclusiones y que estas sean positivas. Solo así se podrán producir otros avances que permitan anticipar la ejecución de esta conexión ferroviaria. Hay que estar «preparados», arguyó, para cuando «dentro de un año vuelvan a abrirse en Europa las ventanas para la financiación» de infraestructuras ferroviarias.